Первый электрокар Jaguar I-Pace поступит в продажу уже в 2018 году

Все новые модели автомобилей, которые будет запускать в производство компания Jaguar Land Rover (JLR) с 2020 года, будут либо электрокарами, либо автомобилями с гибридными двигателями. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление компании.

Первым электрокаром для автопроизводителя станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу уже в 2018 году.

В июле этого года шведский концерн Volvo сообщил, что с 2019 года все новые модели компании будут оснащаться электрическими двигателями. Таким образом, Volvo планирует перейти на электрические двигатели на год раньше, чем Jaguar.

Однако и Volvo, и JLR продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенные двигателем внутреннего сгорания.

"Двигатель внутреннего сгорания – это высокий уровень развития технологий. Мы будем встречать такие двигатели, работающие на бензине или дизельном топливе, еще много лет", – говорит исполнительный директор JLR Ральф Спет.

Компания JLR также сообщила, что разработала электрическую версию своего классического родстера 1968 года выпуска E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

Заявление компании Jaguar о переходе на производство электрокаров прозвучало на фоне попыток других автопроизводителей внедрить "зеленые" технологие в производство.

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JLR постаралась представить, как будут выглядеть автомобили в 2040 году. Jaguar разработал концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса.

Напомним, разворот в сторону "зеленых" технологий произошел после "дизельного скандала" вокруг компании Volkswagen. В сентябре 2015 года выяснилось, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в отдельных случаях в 40 раз.