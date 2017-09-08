BMW станет выпускать больше электрокаров

В BMW заявили, что к 2025 году в ассортименте компании будет 25 моделей электрифицированных транспортных средств, из них - 12 электрокаров.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.
По словам генерального директора компании Харальда Крюгера, электрокары компании смогут проезжать до 700 километров без подзарядки.
Электрифицированные варианты автомобилей появятся у спортивного подразделения BMW M, а также у марки Rolls-Royce.
На данный момент компания инвестирует средства в модернизацию своих предприятий, которые к 2020 году должны начать выпускать автомобили с любыми типами силовых агрегатов, включая гибридные и полностью электрические.
Напомним, Шотландия намерена отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2032 году.