BMW станет выпускать больше электрокаров

Электрифицированные варианты автомобилей появятся также у марки Rolls-Royce

В BMW заявили, что к 2025 году в ассортименте компании будет 25 моделей электрифицированных транспортных средств, из них - 12 электрокаров.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

По словам генерального директора компании Харальда Крюгера, электрокары компании смогут проезжать до 700 километров без подзарядки.

Электрифицированные варианты автомобилей появятся у спортивного подразделения BMW M, а также у марки Rolls-Royce.

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На данный момент компания инвестирует средства в модернизацию своих предприятий, которые к 2020 году должны начать выпускать автомобили с любыми типами силовых агрегатов, включая гибридные и полностью электрические.

Напомним, Шотландия намерена отказаться от бензиновых и дизельных авто к 2032 году.