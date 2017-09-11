Китай радикально ужесточает требования к автомобилям

Местные аналитики прогнозируют, что уже через 8 лет все новые легковые автомобили в стране будут экологически чистыми

Правительство КНР рассматривает возможность радикального ужесточения требований к автомобилям, которые выпускаются и продаются на территории страны.

Машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — на бензине и дизельном топливе — попадут под запрет уже в 2025 году, сообщает Росбалт.

Местным и зарубежным автоконцернам будет разрешено производить для реализации в Китае только электромобили и машины с гибридными установками, где традиционные ДВС сочетаются с электродвигателем и батареей.

Крупные производители легковых авто, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes и PSA, которые ведут производство своего товара в КНР в рамках совместных предприятий (СП) с китайскими заводами, тоже будут обязаны перестроить свое производство на выпуск экологически чистых авто.

В Китае считают, что такие радикальные меры в законодательстве простимулируют автопроизводителей на выпуск экологически чистого транспорта уже в ближайшее время. Аналитики прогнозируют, что доля продаж электрических и гибридных моделей внутри страны к концу следующего 2018 года составит 8%, к 2020 году — 12%, а в 2025 году достигнет 20%. Таким образом, уже через 8 лет все новые легковые автомобили в Китае будут экологически чистым.

Напомним, профильный комитет Рады подписал меморандум с владельцами авто с иностранными номерами.