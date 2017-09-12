В четверг в Киеве ожидаются серьезные пробки

В столице в четверг ограничат движение на ул. Льва Толстого из-за проведения ремонта.

Решение приняла Киевская городская государственная администрация.

Как сообщает сайт ведомства, ограничение движения транспорта по ул. Льва Толстого на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской в направлении площади Льва Толстого будет действовать с 6:00 до 20:00 14 сентября.

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Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

В связи с этим в четверг в центре Киева возможны еще более серьезные пробки, чем обычно.

Напомним, Укравтодор предлагает сузить дороги в городах.