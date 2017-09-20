Ford останавливает пять своих заводов

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. временно приостановит работу пяти заводов, 3 из которых находятся на территории США, а 2 – в Мексике, на фоне сокращения продаж автомобилей.

Об этом говорится в заявлении компании, передает Интерфакс.

Приостановки скажутся на выпуске автомобилей марок Fiesta и Fusion, спрос на которые снижается из-за того, что американцы в последнее время предпочитают более крупные машины, преимущественно внедорожники.

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Кроме того, сокращение производства коснется легких коммерческих автомобилей Transit из-за отзыва порядка 400 тыс. этих автомобилей.

"Мы рассчитываем привести наше производство в соответствие с потребительским спросом", – говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что продажи легковых автомобилей в США в августе сократились на 1,9% в годовом выражении, до 16,14 млн машин в пересчете на годовые темпы, что оказалось ниже прогнозов рынка. Продажи Ford в августе упали на 2,1%.

Напомним, Китай радикально ужесточает требования к автомобилям.