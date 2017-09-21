Tesla занялась созданием собственного процессора, который будет использоваться в беспилотных автомобилях компании. Разработка ведется совместно с AMD.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNBC.

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Отмечается, что ранее компания Илона Маска использовала в своих машинах системы от Mobileye, однако после аварии Tesla Model S со смертельным исходом сотрудничество было прекращено. В нынешних моделях Tesla за систему автономного пилотирования отвечает платформа от Nvidia.

По данным CNBC, над созданием чипа для Tesla трудится команда из 50 человек. Руководит проектом Джим Келлер, ранее занимавший должность топ-менеджера в AMD. Кроме того, Келлер имеет отношение к разработке процессоров A4 и A5, использовавшихся в iPhone.

В настоящий момент Tesla занимается тестированием первых прототипов нового чипа. Какая-либо информация о характеристиках процессора или сроках его запуска в серийное производство не раскрывается.

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Напомним, Tesla представила передвижной дом будущего.