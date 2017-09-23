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Главная » Стиль жизни » Авто » Украинским авто не нужен техталон для въезда в ЕС

Украинским авто не нужен техталон для въезда в ЕС

Украинским авто не нужен техталон для въезда в ЕС
Иллюстративное фото

Правительство извинилось и опровергло свою информацию

23.09.17 236
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В Кабмине официально опровергли информацию о необходимости талона о прохождении технического осмотра для въезда в ЕС с 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Ведомство приносит извинения за некорректное представление информации о дате введения обязательного технического осмотра транспортных средств. 

"Информация о запрете въезда граждан на частных автомобилях на территорию ЕС с 2018 года без документа о техническом осмотре, не соответствует действительности. Мининфраструктуры разработан проект Закона Украины ... в котором учтена необходимость имплементации положений Директивы 2014/45/ЕС", - говорится в сообщении.

Министерство инфраструктуры совместно с народными депутатами уже в ближайшее время направит законопроект на рассмотрение и надеется на его принятие до 2018 года.

Напомним, ранее появилась информация, что с 2018 года поехать в ЕС на авто можно будет только с подтвержденным техосмотром.

 

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