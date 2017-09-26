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Главная » Стиль жизни » Авто » Видео Кабриолет BMW превратили в джакузи на колесах

Видео Кабриолет BMW превратили в джакузи на колесах

<span class="label red">Видео</span> Кабриолет BMW превратили в джакузи на колесах
Фото: Youtube

Конструктор обшил кузов рулонными газонами, а в багажник установил барбекю

26.09.17 111
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Эксцентричный британский изобретатель Колин Ферз нашел отличное применение старенькому автомобилю BMW – он смастерил из него передвижное джакузи с теплой водой. Об этом сообщает Популярная механика.

Свое новое творение британец назвал "Спа-автомобиль" или "БМВанна".

Эта оригинальная конструкция фактически объединяет в себе сразу два приятных занятия – вождение автомобиля и купание в теплой ванне.

Основой для джакузи на колесах стал BMW третьей серии поколения E30. "Трешку" 1989 года выпуска в кузове кабриолет пришлось подвергнуть довольно масштабной модернизации: заменить пружины на усиленные, чтобы подвеска выдержала выросшую массу, надежно изолировать всю электропроводку и установить радиаторы для подогрева воды.

Радиаторы Колин подключил к системе охлаждения двигателя. Разумеется, при этом потребовалось заделать все отверстия и щели в кузове. Превратить автомобильную ванну в настоящее джакузи удалось с помощью пары воздуходувок.

Снаружи кузов Ферз обшил рулонными газонами, а в багажник установил барбекю.

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