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Главная » Стиль жизни » Авто » Фото / Видео Toyota сделала автомобиль с двумя рулями

Фото / Видео Toyota сделала автомобиль с двумя рулями

<span class="label red">Фото / Видео</span> Toyota сделала автомобиль с двумя рулями
Фото: Toyota

Прототип для новой платформы был построен на базе седана Lexus LS

03.10.17 16
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Научно-исследовательский институт японской компании Toyota (TRI) разработал для США прототип автомобиля на новой платформе с двойным набором органов управления. Это позволит испытывать автопилот даже в тех штатах, где эксплуатация беспилотных автомобилей пока запрещена законом. Об этом сообщает Популярная механика.

Новая платформа с двойным комплектом руля и педалей называется Platform 2.1. позволяет разместить в автомобиле сразу двух водителей, исполняющих разные задачи: сидящий слева тщательно следит за обстановкой и готов взять на себя управление в экстренной ситуации, а на месте пассажира сидит испытатель, который имитирует обычного водителя со всеми его проблемами — от таких банальных, как потеря концентрации или борьбы со сном до таких опасных, как сердечный приступ.

Platform 2.1 включает в себя две системы: Chauffeur и Guardian. Первая представляет собой автопилот, который заменяет водителя, а вторая является комплексом активной безопасности. Платформа обеспечивает четвертый и пятый уровни автономности по шкале SAE, что обеспечивает автомобилю полностью автономное передвижение по любым дорогам общего пользования.

Прототип для новой платформы был построен на базе седана Lexus LS прошлого поколения. На его крыше расположены камеры, сенсоры, лидар с повышенной точностью замера и динамической настройкой поля зрения, а камера в салоне следит за водителем. Второй руль в салоне тоже соединен с передними колесами — но, разумеется, не через рулевую рейку, а по проводам, как в седане Infiniti Q50. Это позволяет гибко настраивать работу автопилота.

Прототип автомобиля с Platform 2.1 должен помочь исследователям изучить реакцию водителя на поведение автопилота и разработать эффективный и интуитивно понятный интерфейс для общения человека с машиной. Японцы обещают реализовать полученные разработки в серийных автомобилях уже к 2020 году — к Олимпийским играм в Токио.

Автомобиль с двумя рулями

Фото: Toyota

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