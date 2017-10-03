Научно-исследовательский институт японской компании Toyota (TRI) разработал для США прототип автомобиля на новой платформе с двойным набором органов управления. Это позволит испытывать автопилот даже в тех штатах, где эксплуатация беспилотных автомобилей пока запрещена законом. Об этом сообщает Популярная механика.

Новая платформа с двойным комплектом руля и педалей называется Platform 2.1. позволяет разместить в автомобиле сразу двух водителей, исполняющих разные задачи: сидящий слева тщательно следит за обстановкой и готов взять на себя управление в экстренной ситуации, а на месте пассажира сидит испытатель, который имитирует обычного водителя со всеми его проблемами — от таких банальных, как потеря концентрации или борьбы со сном до таких опасных, как сердечный приступ.

Platform 2.1 включает в себя две системы: Chauffeur и Guardian. Первая представляет собой автопилот, который заменяет водителя, а вторая является комплексом активной безопасности. Платформа обеспечивает четвертый и пятый уровни автономности по шкале SAE, что обеспечивает автомобилю полностью автономное передвижение по любым дорогам общего пользования.

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Прототип для новой платформы был построен на базе седана Lexus LS прошлого поколения. На его крыше расположены камеры, сенсоры, лидар с повышенной точностью замера и динамической настройкой поля зрения, а камера в салоне следит за водителем. Второй руль в салоне тоже соединен с передними колесами — но, разумеется, не через рулевую рейку, а по проводам, как в седане Infiniti Q50. Это позволяет гибко настраивать работу автопилота.

Прототип автомобиля с Platform 2.1 должен помочь исследователям изучить реакцию водителя на поведение автопилота и разработать эффективный и интуитивно понятный интерфейс для общения человека с машиной. Японцы обещают реализовать полученные разработки в серийных автомобилях уже к 2020 году — к Олимпийским играм в Токио.

Автомобиль с двумя рулями









Фото: Toyota