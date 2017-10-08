Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Видео В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечной энергии

Видео В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечной энергии

<span class="label red">Видео</span> В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечной энергии
Фото: АВС

42 машины, питающиеся только за счет солнечных панелей, отправились из северного города Дарвин

08.10.17 45
000

В Австралии 8 октября 2017 года началось соревнование  электромобилей на солнечной энергии. Об этом сообщает DW.

42 машины, которые питаются только благодаря солнечным панелям, отправились из северного города Дарвин к южной Аделаиде через австралийскую пустыню.

Большинство участников ралли преодолеют маршрут за неделю. Средняя скорость электромобиля на солнечных батареях составляет около 90-100 километров в час.

Ралли проходит раз в два года. Среди участников нынешних гонок – команды из Германии, Японии, США, Великобритании, Польши, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Бельгии, Швеции, Ирана, Южной Кореи, Индии, Гонконга, Южной Африки, Турции, Канады и самой Австралии.

В 2015 году победителем соревнований стала нидерландская команда Nuon с Технологического университета Дельфта, однако в этом году на квалификации хороший результат показала бельгийская команда Punch Powertrain, которая имеет высокие шансы обойти предыдущего победителя.

Гонки частично финансируются Северной территорией Австралии, из бюджета которой выделено на соревнования 250 тысяч австралийских долларов (более $194 тыс.). Перед регионом стоит задача, чтобы к 2030 году половина используемой энергии поступала из возобновляемых источников.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Солнечные электростанции по темпам роста мощностей впервые обогнали угольныеЕжедневно австралийские коты убивают миллионы птицВ Австралии заработал полностью автономный поезд

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 3986
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5162
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 3659
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 2509
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 4064
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1050
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 3054
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 1998
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2170
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1557
  1. Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа 3787 / 4428
  2. В жилом доме Киева прогремел взрыв 2915 / 3312
  3. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 2686 / 3986
  4. Как Femen Путина с днем рождения поздравляла 1886 / 2231
  5. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 1293 / 27034
  6. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 1195 / 2509
  7. В Украине выпал первый снег 1016 / 1366
  8. Войны памяти. От Украины до Австралии 975 / 1050
  9. Сама себе невеста. Почему современная молодёжь всё чаще выбирает "брак с самим собой" 927 / 1114
  10. Шакира и Жерар Пике расстались 849 / 2581
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 24 / 3986
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 11 / 27034
  3. Войны памяти. От Украины до Австралии 8 / 1050
  4. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 6 / 30820
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 5 / 4064
  6. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 5 / 2509
  7. Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены газа 5 / 4428
  8. Как у Трюдо, но лучше. 5 пар ироничных носков 4 / 915
  9. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 3 / 10814
  10. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3 / 56677
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.