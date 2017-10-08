42 машины, питающиеся только за счет солнечных панелей, отправились из северного города Дарвин

В Австралии 8 октября 2017 года началось соревнование электромобилей на солнечной энергии. Об этом сообщает DW.

42 машины, которые питаются только благодаря солнечным панелям, отправились из северного города Дарвин к южной Аделаиде через австралийскую пустыню.

Большинство участников ралли преодолеют маршрут за неделю. Средняя скорость электромобиля на солнечных батареях составляет около 90-100 километров в час.

Ралли проходит раз в два года. Среди участников нынешних гонок – команды из Германии, Японии, США, Великобритании, Польши, Малайзии, Таиланда, Тайваня, Бельгии, Швеции, Ирана, Южной Кореи, Индии, Гонконга, Южной Африки, Турции, Канады и самой Австралии.

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В 2015 году победителем соревнований стала нидерландская команда Nuon с Технологического университета Дельфта, однако в этом году на квалификации хороший результат показала бельгийская команда Punch Powertrain, которая имеет высокие шансы обойти предыдущего победителя.

Гонки частично финансируются Северной территорией Австралии, из бюджета которой выделено на соревнования 250 тысяч австралийских долларов (более $194 тыс.). Перед регионом стоит задача, чтобы к 2030 году половина используемой энергии поступала из возобновляемых источников.