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Видео В Украине хотят изменить акцизный налог на подержанные авто

<span class="label red">Видео</span> В Украине хотят изменить акцизный налог на подержанные авто
Рынок б\у автомобилей в Украине / Фото: autocentre.ua

Законопроект о растаможке авто с иностранными номерами готов

12.10.17 253
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Законопроект для решения проблемы с регистрацией автомобилей, имеющих европейскую регистрацию, уже разработан.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает "5 канал".

"Законопроект готов и готов именно с той идеологией, которую проговаривали с активистами и без них. Я думаю, что общество также ожидает, какое решение может принять власть. Я пытаюсь сейчас собрать руководителей с исполнительной ветвью власти и с законодательной для того, чтобы в последний раз проговорить концепцию законопроекта, который мы будем предлагать. Она отличается от того, о чем мы говорили с участниками акции", - заявила Южанина.

По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.

"Мне кажется, что не в акцизном налоге проблемы кроются, не в нем вся причина, почему не хотят официально растаможивать эти автомобили, потому что еще есть уплата ввозной пошлины - 8,5 %, НДС – 20 % от стоимости автомобиля. Поэтому мы должны подойти взвешенно и на какой-то период времени принять такую шкалу акцизного налога, чтобы каждый гражданин захотел, смог привезти подержанный автомобиль", - рассказала председатель парламентского комитета.

Напомним, утилизация старых авто в Украине грозит и нерастаможенным автомобилям.

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