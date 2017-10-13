Ночь горящих автомобилей прошла в Киеве

За последнюю ночь киевские спасатели пять раз выезжали на вызовы из-за горящих автомобилей.
В разных районах Киева по непонятным пока причинам вспыхивали автомобили. В одном из случаев загорелось авто с водителем внутри салона - мужчина успел выскочить. Две машины сгорели полностью, еще пять - повреждены.
Об этом стало известно из сообщения ГУ ГСЧС Киеве.
Как сообщается, 12 октября, в 20:45 на проезжей части по ул. Полярная, 5, вспыхнул автомобиль марки “Таврия”. Пожар был ликвидирован в 21:00.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским авто не нужен техталон для въезда в ЕС
“Водитель, который в этот момент находился в авто, успел выпрыгнуть из охваченной огнем "Таврии". По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в электрооборудовании”, - сообщает "Сегодня".
В результате пожара у “Таврии” поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие, передние колеса и сиденье.
Напомним, в этом году патрульные Киева разбили более 100 автомобилей.