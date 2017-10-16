— Высокая посадка

— Хорошая подвеска

— Просторный салон

— Стоимость

Наконец-то в модельном ряду корейской марки нашлось место для мини-кроссовера. Ещё в октябре 2016 года Creta презентовали в Украине. Тогда же у нас появилась возможность прокатиться на этой машине по дорогам Киева и составить первое впечатление. И вот сейчас нам дали на полноценный тест топовую версию Creta — с двухлитровым мотором и полным приводом.

Для Hyundai мини-кроссоверы — новый сегмент, но иметь такие машины в линейке просто необходимо, так как статистика — вещь упрямая и говорит, что сейчас покупают именно их.

Экстерьер автомобиля не назовёшь вызывающим, но в целом Creta выглядит как настоящий внедорожник. А все внедорожники марки объединяет характерная черта — решётка радиатора с хромированными горизонтальными линиями. Фары заходят на капот, и создаётся впечатление, что автомобиль уверенно смотрит на мир. Эффектный вид Creta придают огромные противотуманные фары, которые привлекают внимание к автомобилю как никакой другой элемент. А большие зеркала заднего вида обеспечивают отличную обзорность. Эти детали рисуют интересный фронтальный образ автомобиля.

Если сравнивать его с Tucson, получается следующая картина: Creta на 20 см короче своего старшего брата, при этом почти такая же по ширине и высоте, а клиренс даже больше.







Основные характеристики: мини-кроссовер с полным приводом;

двигатель бензиновый атмосферный (1,6 л/123 л. с. или 2 л/149 л.с.);

разгон до 100 км/ч — от 11,3 сек.;

заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — от 7 л/100 км;

цена — от 479 тыс. грн. до 721 тыс. грн.

Визуально автомобиль выглядит чуть более угловатым, чем хотелось бы. Этот эффект получается за счёт чёрных рамок боковых окон, расположенных под углами друг к другу.

По бокам восходящая к задним фарам фирменная линия позволяет безошибочно определить Creta в соседнем потоке машин. Сами задние светодиодные фонари горизонтальные и повторяют форму передних фар.

В целом даже визуально у машины высокая посадка. Заявленный клиренс 190 мм, так что вполне себе внедорожник, что мы и проверили на дорогах вдоль Чёрного моря. Не самого лучшего качества дорогах. Мы не задумывались о глубине ям, и подвеска выдержала все испытания выбоинами.

Интерьер можно было бы назвать лаконичным, поскольку нет особых изысков, но есть все необходимые современные фишки: камера заднего вида, бортовой компьютер, сенсорный экран, задний парктроник, бесключевой доступ, подогрев руля, передних и задних сидений.

Салон просторный, места внутри много как впереди, так и на заднем сидении. В багажник (402 л) у нас поместилось столько вещей, что мы и подумать не могли. Удалось запихнуть даже дрова для костра. Как корейцы нашли внутри столько места, остаётся загадкой. Впрочем, ряд задних сидений можно ещё сложить для перевоза крупногабарита.

Первое впечатление о динамических качествах машины спорное. Поначалу казалось, что при разгоне и обгоне немного не хватает тяги. Но на полноценном тесте оказалось, что автомобиль на ходу может очень многое. Хотя до 100 км/ч он разгоняется за 11,3 сек. Вы должны понимать, что у вас не гоночный болид и лихо уехать со светофора от других машин можно, но с трудом. А для городского кроссовера динамика разгона вполне приличная.

Звукоизоляция салона в целом неплохая, но шум всё же долетает, поэтому для полного комфорта есть встроенная аудиосистема, которой можно управлять кнопкой на руле.

Creta предлагает в Украине четыре комплектации на любой вкус: можно выбирать между авто с двигателем 1,6 л или 2 л, между механикой и шестиступенчатым автоматом, между передним и полным приводом.

Машину можно заправлять 92-м бензином, что мы и делали на тесте. Средний расход при этом составил 9,1 л/100 км. Великоват как для мини-кроссовера, но напомним, что на нашей машине был полный привод. Да и конкуренты к заявленным маленьким цифрам приближаются редко. К тому же на трассе мы не раз проверяли максимальную скорость, что существенно отразилось на общей картине. Более экономный и спокойный водитель сможет эту цифру легко снизить.

Вердикт Фокуса: Автомобиль понравился. Большой клиренс и достойная работа подвески дают ощущение уверенности на любых дорогах.