Беспилотный автомобиль Apple не впервые попадает в объективы камер.
Но на этот раз высокотехнологичную начинку на крыше Lexus SUV засняли с максимально близкого расстояния.
Об этом сообщает tech.onliner.by
Раньше предполагалось, что Apple выпустит собственный автомобиль, но потом пошли слухи, что от идеи отказались в пользу разработки технологий автопилота для лицензирования автопроизводителями.
Проект автопилота Project Titan представляет собой установку на крыше автомобиля, которая снабжена радаром и 12 лидарами, помогающими программному автопилоту ориентироваться в окружающей среде.