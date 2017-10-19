Предполагалось, что компания выпустит собственный автомобиль, но потом пошли слухи, что от идеи отказались

Беспилотный автомобиль Apple не впервые попадает в объективы камер.

Но на этот раз высокотехнологичную начинку на крыше Lexus SUV засняли с максимально близкого расстояния.

Об этом сообщает tech.onliner.by

Раньше предполагалось, что Apple выпустит собственный автомобиль, но потом пошли слухи, что от идеи отказались в пользу разработки технологий автопилота для лицензирования автопроизводителями.

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Проект автопилота Project Titan представляет собой установку на крыше автомобиля, которая снабжена радаром и 12 лидарами, помогающими программному автопилоту ориентироваться в окружающей среде.

Напомним, Toyota сделала автомобиль с двумя рулями.