19-летняя девушка за рулем электрокара на высокой скорости врезалась в бетонный забор

В австрийском городе Ландекк на ДТП с участием электрокара Tesla выехали пять спецмашин и 35 пожарных, что было обусловлено требованиями безопасности, которые предъявляются производителем Tesla.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Jalopnik.

Сообщается, что 19-летняя девушка за рулем электрокара Tesla Model S на высокой скорости врезалась в бетонный забор. По данным пожарной бригады региона, она отделалась незначительными травмами и ей удалось выбраться из машины до того, как та загорелась.

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В пресс-релизе пожарного департамента указано, что команда была подготовлена ​​к ситуациям такого рода. В инструкции по аварийным ситуациям, выпускаемой Tesla, компания указывает, что аккумуляторы, которые загорелись, необходимо срочно гасить, так как они выпускают "токсичные пары - серную кислоту, оксиды углерода, никеля, лития, меди и кобальта", поэтому во время пожара нельзя обойтись без автономных дыхательных аппаратов.

Спасатели руководствовались еще одним правилом компании в экстренной ситуации. Один из пожарных использовал циркулярную пилу, чтобы вырезать небольшое отверстие в задней левой двери, через которую выключил высоковольтную систему и подушки безопасности.

Напомним, Tesla отзывает 11 тысяч электрокаров Model X.