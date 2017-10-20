В Австралии закрыли последний автомобильный завод

Последний действующий автомобильный завод на территории Австралии, принадлежащий концерну Holden, объявил о своем закрытии. Об этом сообщает Прайм.

"Компания уточняет, что в производстве авто в Австралии были задействованы около 900 рабочих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что последней машиной, которая сошла с конвейера завода, стал красный седан модели Commodore V8.

Помимо бренда Holden, автомобильное производство на территории Австралии до недавнего времени осуществляли такие мировые гиганты, как Toyota и Ford, однако ранее все они приняли решение остановить свою работу на материке.

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Причиной они называли сильный рост стоимости производства.

Аналитики также называют фактором, оказавшим влияние на решение о закрытии производства, высокий обменный курс австралийского доллара и высокую конкуренцию иностранных компаний.