Штрафы российским водителям могут выписывать на основании присланных гражданами видео

Правительство РФ подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о "народных инспекторах", разрешающий назначать административное наказание за отдельные нарушения правил дорожного движения на основании видеосвидетельств, присланных гражданами, без составления протокола.

Предполагается, что народные инспекторы будут зарегистрированы на портале госуслуг, а для видеозаписи нарушений будет применяться "специализированное программное обеспечение".

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В настоящий момент, указывается в сообщении на сайте правительства РФ, проверка поступающих в ГИБДД сообщений о правонарушения "влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств". Появление института народных инспекторов должно изменить ситуацию к лучшему, считают авторы законопроекта.

Напомним, Украина - лидер в Европе по числу смертельных ДТП.