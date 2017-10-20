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Главная » Стиль жизни » Авто » Штрафы российским водителям могут выписывать на основании присланных гражданами видео

Штрафы российским водителям могут выписывать на основании присланных гражданами видео

Штрафы российским водителям могут выписывать на основании присланных гражданами видео
Иллюстративное фото

В РФ могут появиться народные инспекторы дорожного движения

20.10.17 34
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Правительство РФ подготовило и внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о "народных инспекторах", разрешающий назначать административное наказание за отдельные нарушения правил дорожного движения на основании видеосвидетельств, присланных гражданами, без составления протокола.

Предполагается, что народные инспекторы будут зарегистрированы на портале госуслуг, а для видеозаписи нарушений будет применяться "специализированное программное обеспечение".

В настоящий момент, указывается в сообщении на сайте правительства РФ, проверка поступающих в ГИБДД сообщений о правонарушения "влечет за собой значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции на процесс доказывания обстоятельств". Появление института народных инспекторов должно изменить ситуацию к лучшему, считают авторы законопроекта.

Напомним, Украина - лидер в Европе по числу смертельных ДТП.

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