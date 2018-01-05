Технология заключается в приеме и обработке сигналов мозга для управления авто

Автоконцерн Nissan готовится представить технологию "мозг-автомобиль" (B2V), созданную для помощи в управлении транспортным средством.

B2V будет презентована на выставке CES 2018 на следующей неделе, сообщает auto.tut.by.

Технология заключается в приеме и обработке сигналов мозга для управления авто. Например, если водитель решил резко остановиться из-за возникшего препятствия, автопилот зафиксирует его мысль и моментально нажмет на тормоз.

Торможение силой мысли эффективнее, так как для передачи импульса конечностям нужно больше времени. По словам инженеров Nissan, B2V позволяет среагировать на дорожные события на 0,2–0,5 секунды быстрее, что иногда может стоить жизни водителю и пассажирам.

Работа B2V основана на электроэнцефалографии мозга — водитель постоянно подключён к датчикам и компьютеру. Nissan считает, что в будущем водителю не придется носить громоздкий шлем для ЭЭГ, контакт с мозгом будет осуществляться через встроенные в подголовник кресла сенсоры.