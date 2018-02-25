Хороший бизнес. Топ-5 самых продаваемых в мире премиальных автомобилей

Прошлый год стал успешным для производителей автомобилей бизнес-класса. В 2017 году машин премиум-сегмента было продано на 7,6% больше, чем в 2016-м. Этот факт, как и общий рост продаж товаров luxury-сегмента, — свидетельство того, что мир выходит из затяжного экономического кризиса. Больше всего дорогих автомобилей приобрели в Китае (29,6%), США (25,8%) и Южной Корее (8,7%). Вот топ-5 самых продаваемых премиальных машин.

1 МЕСТО. Mercedes-Benz E-Class

В 2017 году компания продала 385 тыс. 350 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, обеспечив прирост в 36%. Автомобили E-класса являются самыми продаваемыми в иерархии классов Mercedes-Benz за всю историю. Цены в Украине на машины этой серии стартуют от 1 млн 380 тыс. грн. К слову, Mercedes-Benz E-Class Coupe стал лучшим авто в номинации «купе и спортивные модификации» в конкурсе «Автомобиль года в Украине 2018».

2 МЕСТО. BMW 5 Series

Любители премиум-авто в прошлом году приобрели 337 тыс. 427 машин BMW 5 Series, обеспечив тем самым прирост в 6,2%. Компания производит этот класс автомобилей с 1972 года и за это время реализовала свыше 7 млн машин. В настоящее время выпускаются автомобили седьмого поколения пятой серии. Производство осуществляется в Германии и Австрии. В Украине цена авто этой серии стартует с 1 млн 326 тыс. грн.

3 МЕСТО. Audi A6

В 2017 году купили 255 тыс. 443 Audi A6 — на 6,4% меньше, чем в 2016-м. В Украине модели этого сегмента Audi стоят от 1 млн 418 тыс. грн. В следующем месяце на автосалоне в Женеве состоится презентация Audi A6 Avant. Ожидается, что модель нового поколения будет оснащена технологией беспилотного управления. Система сможет брать на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях и дорогах, где встречная полоса отделена заграждением.

4 МЕСТО. Skoda Superb

У Skoda Superb в сравнении с 2016 годом продажи упали на 2%, однако проданные в 2017-м году 141 тыс. 107 автомобилей позволили компании занять четвёртое место в рейтинге самых продаваемых дорогих авто. Цены в Украине на Skoda Superb стартуют с 627 тыс. грн.

5 МЕСТО. Hyundai Grandeur

В 2017 году было продано 132 тыс. 162 седана Hyundai Grandeur, что обеспечило компании Hyundai Motor прирост в 92,1%. Самые продаваемые на южнокорейском авторынке автомобили производят в городе Асан, Южная Корея. Автомобиль имел грандиозный локальный успех. Его продажи выросли почти в два раза. Как отмечают местные эксперты, в определённой степени этому способствовал корпоративный сектор. Этот седан считается фаворитом южнокорейских сервисов такси и автопарков бизнес-структур.