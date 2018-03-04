Прототип электрогрузовика Tesla Semi был снова замечен на дорогах США. Теперь - на автомагистрали, соединяющей предприятие компании во Фримонте, Калифорния, и завод Gigafactory 1.

Об этом сообщает ЦТС.

Так, один из них был замечен на улицах Калифорнии еще в январе. Теперь же, однако, грузовик Tesla заметили в куда более интересных "условиях" - на автомагистрали, соединяющей завод компании во Фримонте и Gigafactory 1 (G1) в городе Спаркс, Невада.

Грузовик был замечен YouTube-пользователем Vlad Fed, в городе Сакраменто, приблизительно в 165 км от предприятия во Фримонте и 253 км от G1, сообщает Teslarati.

Свой первый грузовик Tesla представила в ноябре прошлого года. Тогда же стало известно, что он получит запас хода в 800 км. Хотя начало производства электрогрузовика намечено на 2019 год, некоторые крупные компании уже оформили предзаказ на фуру, в частности PepsciCo и Walmart.

Напомним, Tesla завершила год с рекордными убытками.