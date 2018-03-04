Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Авто » Видео Электрогрузовик Tesla уже вовсю ездит по дорогам
Как Маск воплощает мечты человечества

Видео Электрогрузовик Tesla уже вовсю ездит по дорогам

<span class="label red">Видео</span> Электрогрузовик Tesla уже вовсю ездит по дорогам
Иллюстрация: Хайтек

Производство Tesla Semi начнется не ранее 2019 года

04.03.18 14
000

Прототип электрогрузовика Tesla Semi был снова замечен на дорогах США. Теперь - на автомагистрали, соединяющей предприятие компании во Фримонте, Калифорния, и завод Gigafactory 1.

Об этом сообщает ЦТС.

Так, один из них был замечен на улицах Калифорнии еще в январе. Теперь же, однако, грузовик Tesla заметили в куда более интересных "условиях" - на автомагистрали, соединяющей завод компании во Фримонте и Gigafactory 1 (G1) в городе Спаркс, Невада. 

Грузовик был замечен YouTube-пользователем Vlad Fed, в городе Сакраменто, приблизительно в 165 км от предприятия во Фримонте и 253 км от G1, сообщает Teslarati.

Свой первый грузовик Tesla представила в ноябре прошлого года. Тогда же стало известно, что он получит запас хода в 800 км. Хотя начало производства электрогрузовика намечено на 2019 год, некоторые крупные компании уже оформили предзаказ на фуру, в частности PepsciCo и Walmart.

Напомним, Tesla завершила год с рекордными убытками.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Маск анонсировал запуск глобального невзламываемого спутникового ИнтернетаПароль от глобального интернета сообщил Илон МаскВагон-самолёт. Вашингтон готов поддержать проект Илона Маска Hyperloop
Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 5667
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 20284
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 10654
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2832
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1866
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 25067
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 6933
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2282
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2119
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 705
  1. Пересчитанные пенсии военным обещают выдать уже в марте 2875 / 3356
  2. Россия вновь пустила поезда через Украину 2581 / 9734
  3. Деньги есть, дресс-кода нет. Сколько зарабатывают фрилансеры 2502 / 2918
  4. На теле египетских мумий обнаружили древнейшие татуировки 2232 / 2599
  5. Минэнергоугля решило снять ограничения по газоснабжению учебных заведений 2208 / 2426
  6. Солнце, воздух и вода. Реальна ли зелёная энергетика для Украины 1927 / 2152
  7. Газ в подземных хранилищах не решает проблему дефицита 1837 / 2170
  8. Коболев назвал города-лидеры по экономии газа 1791 / 2069
  9. Ученые обнаружили воду в атмосфере гигантской экзопланеты 1534 / 1828
  10. Выплаченные налоги с пенсий возвращать не будут, – Минсоцполитики 1410 / 1672
  1. Солнце, воздух и вода. Реальна ли зелёная энергетика для Украины 21 / 2152
  2. Луценко: В палаточном городке готовили план захвата Рады за деньги Курченко 15 / 1568
  3. Пересчитанные пенсии военным обещают выдать уже в марте 12 / 3356
  4. Минэнергоугля решило снять ограничения по газоснабжению учебных заведений 11 / 2426
  5. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 8 / 10654
  6. Выплаченные налоги с пенсий возвращать не будут, – Минсоцполитики 7 / 1672
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 7 / 6933
  8. Деньги есть, дресс-кода нет. Сколько зарабатывают фрилансеры 7 / 2918
  9. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 6 / 20284
  10. Сутки в АТО: восемь обстрелов, один боец погиб 5 / 408
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.