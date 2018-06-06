Владельцам Volkswagen Golf аннулируют регистрацию

Регистрацию 2800 автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют в Украине.

Причина - в нарушении импортером Порше Украина процедуры получения сертификатов.

Как пишетAUTO-Consulting, речь идет об автомобилях с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после "дизельгейта" в США. Как пишет издание, эти автомобили были растаможены и распроданы.

Факт нарушений с сертификатами зафиксировали в МВД, и Государственой фискальной службе. Его признали и в Порше Украина, которая занималась поставкой, сертификацией и дальнейшей реализацией этих машин.

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При этом, в МВД заявили, что автомобили можно будет перерегистрировать в территориальных сервисных центрах. Но только при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

Компания-импортер Порше Украина на данный момент ведет переговоры с госструктурами для того, чтобы обеспечить интересы тех клиентов, которые уже приобрели Sportwagen.

Впрочем, как именно это будет сделано, пока не озвучивается.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров заявили, что компания Порше Украина вышла из ее состава еще в январе 2015 года, а потому она не несет никакой ответственности за ее деятельность и не причастная к разгоревшемуся скандалу.

Напомним, в США выдан ордер на арест экс-главы Volkswagen.