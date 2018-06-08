Глава компании Tesla Илон Маск показал изображение новой модели автомобиля Tesla - Model Y. Об этом пишет Autocar.

Model Y будет небольшим внедорожником, который будет комбинировать элементы Model 3 и Model X. Предоставленное Маском изображение показывает, что у автомобиля будут отсутствовать зеркала заднего вида.

Действующие американские законы требуют установки таких зеркал, однако они могут быть пересмотрены, чтобы позволить использовать камеры и внутренние дисплеи в качестве альтернативы до того, как Model Y появится на дорогах.

При этом у новой модели будут значительно более совершенные суперкомпьютеры, чем в текущих моделях Tesla.

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Презентация Model Y запланирована на 15 марта 2019 года. Серийное производство автомобился начнется в 2020 году. Сборка Model Y будет происходить на заводе в Калифорнии. Цены на кроссовер стартуют от 45 тыс.долларов.

Фото: Autocar

Ранее Илом Маск сообщил, что Tesla работает над полноприводной Model 3 с двумя двигателями.