Китайский стартап Byton показал концепт электрического седана с автопилотом четвертого уровня K-Byte.
Презентация автомобиля прошла на выставке электроники CES Asia 2018 в Шанхае. Об этом пишет The Verge.
Фото: Byton
Новинка получила габариты крупнее, чем у современной Toyota Camry. Автомобиль оснащен датчиками, камерой под лобовым стеклом, а также лидаром по центру крыши. Благодаря этому электрокар сможет передвигаться по дорогам общего пользования самостоятельно.
Фото: Byton
В передней части кузова находится анимированная вставка, которая имитирует решетку радиатора. Боковые зеркала заменяют камеры.
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Салон автомобиля выполнен в футуристичной манере - вместо ручек расположены сенсорные панели, при этом передняя панель оформлена в виде огромного дисплея.
Отметим, ранее представители американской компании Faraday Future презентовали в Лас-Вегасе новый электрокар-внедорожник FF91 с функцией автопилота. Однако во время демонстрации возможностей новейшего автомобиля тот отказался выполнять некоторые команды.