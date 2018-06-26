Укрзализныця арендует бронеавтомобили по 4 тысячи грн в час, - СМИ

"Центр сервисного обеспечения" (филиал "Укрзализныци") заключил договор об аренде элитных автомобилей на общую сумму 760 тыс. гривен.

Как пишет Залізниця без корупції со ссылкой на данные ProZorro, всего компания арендует 16 автомобилей, среди которых есть и бронированные.

В частности, УЗ будет платить за использование автомобилей марки Mercedes-Benz моделей GLS AMG, G63 AMG, S400, W212 и W213, а также бронированного G500 2009 года выпуска. Кроме, компания будет арендовать несколько микроавтобусов Mercedes-Benz.

Помимо этого, УЗ будет пользоваться автомобилями Range Rover Vogue (2010 и 2014 годов выпуска), Porsche Cayenne, Audi Q7, Volkswagen Jetta и бронированным Toyota Land Cruiser 200 (2015 года выпуска).

Стоимость аренды колеблется от 300 грн/ч (VW Jetta) до 4150 грн/ч (бронированные автомобили).

Напомним, Укрзализныця заработала в 2,4 раза больше, чем планировала.