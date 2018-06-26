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Главная » Стиль жизни » Авто » Прототип грузовика Tesla получил режим автопилота "Безумный Макс"
Прототип грузовика Tesla получил режим автопилота "Безумный Макс"
Фото: Tesla

Прототип грузовика Tesla получил режим автопилота "Безумный Макс"

Режим "Безумный Макс" в настройках автопилота относится к разделу "Порог слепой зоны"

26.06.18 57
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Пожалуй, безумный Макс – не лучший пример для подражания, когда речь заходит о дорожном движении. Однако именно этот киноперсонаж подарил свое имя одному из режимов автопилота в грузовике Tesla. Такой вывод можно сделать, судя по снимку центрального дисплея будущего авто, опубликованному Илоном Маском.

Об этом сообщает Autoblog.

Фото демонстрирует раздел настроек системы автопилота под названием "Порог слепой зоны". В нем можно увидеть режимы "Стандартный", "Агрессивный" и "Безумный Макс". Глава Tesla не стал раскрывать, за что конкретно отвечают эти настройки, но предполагается, что они будут определять поведение грузовика при перестроении. Вероятно, они будут устанавливать дистанцию до автомобиля, идущего в соседней полосе, при которой авто будет совершать маневр. Тогда "Безумный Макс" будет устанавливать минимальное расстояние из возможных.

Впрочем, в серийной версии такого пункта в меню может и не оказаться. Возможно, "Безумный Макс" – временная мера, используемая для испытаний прототипа.

Помимо этого, в меню можно увидеть раздел Augmented Vision. И хотя название отсылает к технологиям дополненной реальности, вероятно, что за этим названием кроется проекционный head-up-дисплей. Раздел также может иметь отношения к камерам заднего вида.

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Согласно прежним сообщениям, грузовик Tesla будет обладать запасом хода в 500 км. В движение он будет приводиться электромоторами. Производство новинки должно начаться в 2019-м году.

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