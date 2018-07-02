Украинцы стали меньше покупать новые автомобили

Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в июне впервые с начала 2018 года показали отрицательную динамику к аналогичному месяцу 2017 года, сократившись на 5,4% – до 6,5 тысяч автомобилей.



Соответствующие данные обнародовала ассоциация Укравтопром.



По ее данным, по сравнению с маем текущего года рынок сократился на 4,8%.

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Позицию лидера сохраняет Toyota, которых в июне зарегистрировано 745 единиц (на три авто больше, чем в июне 2017 года).



На втором месте Renault с 673 регистрациями, что на 9% меньше июньского показателя прошлого года. Третья строчка рейтинга у Skoda с результатом 513 новых машин и падением на 7%.



Четвертое место, как и в июне 2017 года, у KIA – 454 авто (-9,6%), замыкает пятерку лидеров Volkswagen с приростом продаж на 10%, до 436 автомобилей.



В топ-10 июньского рынка новых автомобилей также вошли Hyundai – 424 единицы (рост 24%), Nissan – 366 единиц (падение на 5%), Ford – 324 единицы (+4%), Peugeot – 275 единиц (прирост 88%) и Mercedes-Benz – 237 единиц (-9%).

Напомним, продажи подержанных импортных автомобилей в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с аналогичним периодом 2017 года.