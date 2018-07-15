Пока Tesla наверстывает упущенные производственные цели и готовится к строительству нового завода в Китае, более опытные автопроизводители плодят "убийц" ее электромобилей. Фокус рассказывает об одной из таких моделей – Jaguar I-Pace

Спрос и предложение

Мир стремительно пересаживается на электромобили. Только в Украину за 5 месяцев текущего года было импортировано 2970 авто данного типа – это почти на полтысячи больше, чем за весь 2017-й. По всему миру цифры выглядят еще более впечатляющими: в прошлом году объемы продаж электрифицированных авто перевалили за 1 миллион.

Игнорировать такую тенденцию не по силам ни одному производителю. Вот и Jaguar со своими богатыми традициями производства спорткаров и комфортабельных седанов не смог закрыть глаза на новые правила рынка и предпочтения покупателей. Его ответом на вызовы времени стал электрический кроссовер I-Pace.

И дал он его весьма быстро. Только в 2016-м компания показала концептуальную версию модели, а уже в этом году она была в товарном виде на рынке.

Jaguar I-Pace доступен для заказа в Украине по цене от 2,08 млн грн

В линейке бренда новый кроссовер занял промежуточное место между F-Pace и E-Pace, которые появились раньше и уже успели отметиться достижениями. Первый отхватил титул "Всемирный автомобиль года 2017", а второй вписал свое имя в книгу рекордов Гиннеса, совершив 15-метровый прыжок с переворотом по продольной оси.

Бой с Теслой

Сам I-Pace не посрамил честь семьи, утерев нос своему главному конкуренту. Не далее как в марте этого года кроссовер вышел на гонку сразу против двух версий Tesla Model X – 75D и 100D. Представитель семейства кошачьих имел в арсенале пару 200-сильных электродвигателей, расположенных на каждой оси. В упряжке Model X 75D было 333 лошадки, а у 100D – 420. Участникам состязания нужно было продемонстрировать свои способности в разгоне от 0 до 96 км/ч и торможении до полной остановки. В обоих раундах I-Pace оказался быстрее.

Что касается дальности пробега на одной подзарядке, которая, пожалуй, является главнейшим фактором при выборе электромобиля, то I-Pace не уступает той же Model X в комплектации 75D. Запас хода Ягуара достигает 480 км на одном заряде, а у конкурента – 417 км. Двигатели I-Pace питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 90 киловатт-часов. С места до сотни 2,2-тонный кроссовер может разгоняться всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 200 км/ч.

На 100-киловаттной станции быстрой зарядки, можно получить 100 км хода всего за 15 минут подпитки батарей. При ожидании в 45 минут они будут заполнены на 80%. От обычной домашней розетки на зарядку "до краев" потребуется примерно 10 часов.

Как и у каждого приличного электрокара, у Jaguar i-Pace имеется обогреватель для ячеек тяговых батарей, однако в случае с этой моделью он работает по принципу насоса, подпитываясь теплом, которое выделяет непосредственно инвертор. В результате кроссовер может поддерживать стабильную рабочую температуру батарей и увеличивать потенциальный пробег на холоде на ощутимые 50 км за счет экономии энергоносителей.

Умник нашелся

Jaguar I-Pace развенчивает миф, что красота и интеллект несовместимы. Красавец с виду наделен самой продвинутой в линейке Jaguar/land Rover мультимедийной системой InControl Touch Pro с навигацией, которая умеет рассчитывать маршрут с учетом запаса хода и наличия станций подзарядки на маршруте. Кроме того, I-Pace обладает еще и зачатками искусственного интеллекта.

Бортовой компьютер может анализировать привычки хозяина и настраивать любимую музыку, подбирать температуру климат-контроля и режимы езды в зависимости от настроения водителя. Например, если по утрам в салоне звучат новости и сводки о пробках на дорогах, машина сама включит нужную радиостанцию и на следующий день. Ну, а вечером компьютер запустит наиболее прослушиваемый плейлист прямо из смартфона, если в темное время суток владелец предпочитает музыку новостям.

Кроме того, "умный" кроссовер дружит с голосовым ассистентом Amazon Alexa. У Алексы можно спрашивать об уровне заряда батареи, узнавать местоположение авто на парковке, давать команду на включение подогрева батарей в холодное время года или просить включить кондиционер, находясь на удалении от I-Pace.

Британский автопроизводитель планирует и дальше расширять возможности модели, чтобы в конечном счете превратить ее в настоящий беспилотник. Как раз в этом году группа Jaguar Land Rover подписала партнерское соглашение с компанией-разработчиком систем автономности Waymo. По его условиям, тысячи I-Pace пополнят флот беспилотных такси американского IT-гиганта. Первые испытания "самоходных" кроссоверов начнутся в конце текущего года.

Сам себе утопленник

Как правило, когда на рынке электромобилей появляется новый игрок, его всенепременно ставят в противоположный угол с продукцией Tesla Motors. А ведь американский автопроизводитель уже показывал, что прекрасно умеет топить себя сам. Убытки ($2,24 млрд только за прошлый год), невыполненные производственные задачи, нарекания на качество продукции – подобные удары для Tesla не диковинка. Американский бренд стремится подтолкнуть прогресс и пошатнуть рынок моделей с ДВС, но при этом не всегда соответствует актуальным привычкам потребителей. А тем временем опытные игроки вроде Jaguar выпускают своих "убийц" Tesla, и рано или поздно один из них попадет в цель.