В глазное яблочко. Фокус протестировал компактный кроссовер Citroёn C3 Aircross

"Почти внедорожники" продолжают победное шествие по планете. Скорость роста продаж кроссоверов достигает двузначных показателей, а на рынок выходят те автомобильные бренды, которые ранее не ассоциировались ни с кроссоверами, ни уж тем более с их "папами" — внедорожниками. В их числе и французский производитель Citroёn. Представленный осенью прошлого года Citroёn C3 Aircross стал громкой заявкой на успех. Насколько претензии французов на свою долю рынка SUV обоснованы, разбирался Фокус.





Не имея имиджа производителя "серьёзных" машин, Citroёn решил воздействовать в первую очередь на зрительные рецепторы потенциального покупателя. Сказать, что Aircross бросается в глаза, — это, считай, ничего не сказать об оригинальном дизайне француза.

Укороченный высокий капот кроссовера и плавные линии массивного кузова, напоминающие о ретро-автомобилях прошлого века, причудливым образом сочетаются с подчёркнуто современным "передком", украшенным двухуровневой оптикой и крупной вентиляционной решёткой. Внедорожные устремления машины подчёркивают большие колёса (в максимальной комплектации SHINE – R 17) и высокий клиренс (175 мм). Особая гордость команды дизайнеров во главе с директором Центра стиля Citroёn Александром Малвалем (Alexandre Malval) — задние боковые окна из поликарбоната, покрытые цвётной пленкой с эффектом "жалюзи", которая создаёт особый графический контраст.

Производитель называет Aircross компактным кроссовером (длина 4,15 м; ширина 1,76 м; высота 1,64 м). Он действительно уступает в размерах лидерам мирового рынка Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Honda CR-V, однако "дутый" кузов делает машину визуально внушительной. Позиционируя Aircross как автомобиль для людей творческих, производитель предлагает широкие возможности персонализации машины. На выбор — 90 комбинаций цветов кузова и отделки салона. Салон, кстати, вполне просторный, порадовало наличие подлокотника для водителя (для переднего пассажира такая роскошь не предусмотрена) и достойное качество материалов. Руль обтянут кожей, передняя панель отделана мягкой тканью, что создаёт ощущение уюта и защищённости. Однако главное украшение — стеклянная панорамная крыша, которая делает салон более воздушным и светлым.

Броский дизайн и приятный интерьер — это, конечно, хорошо. Однако если говорить о ходовых качествах автомобиля, то двигатель у кроссовера довольно скромный — 1,2-литровый PureTech в 110 лошадиных сил. И если вы из тех водителей, которым нравится рвать с места на светофоре, то Aircross вас разочарует. Эта машина создана для спокойной и комфортной езды по городу. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач реагирует на педаль газа весьма размеренно и без особой спешки. Есть варианты и с механической коробкой: к ней прилагается либо те же 1,2 литра бензинового PureTech, но мощностью в 82 "лошадки", либо 1,6-литровый дизельный Hdi (92 л. с.). Расход бензина в городском цикле составляет при этом порядка 9 литров на 100 км. Ямы и ухабы столичных дорог (привет Киевавтодору) подвеска сглаживает, но не полностью. Шумоизоляцию можно оценить на четыре балла из пяти. Но и Citroёn — это всё же не Mercedes, так что не будем придираться.

Производитель утверждает, что Aircross вполне справится с бездорожьем. Машина оснащена системами адаптации к езде по камням, песку, и снегу. Во время тест-драйва по летним городским улицам проверить их эффективность не удалось. Однако передний привод авто вызывает некоторые сомнения в целесообразности поездки на болота или в занесённый снегом лес.

А вот что действительно порадовало при манёврах по киевским дорогам, так это система мониторинга "слепых зон" зеркал заднего вида, сигнализирующая о наличии автомобиля справа или слева от вас, система помощи при старте в гору, удерживающая автомобиль на протяжении двух секунд после того, как вы отпустили педаль тормоза, и система помощи при парковке Park Assist, способная припарковать машину самостоятельно — вам нужно лишь переключать передачи.

К модной машине полагается модный смартфон: в салоне Aircross есть специальная площадка для беспроводной зарядки девайсов, поддерживающих стандарт Qi. Ещё одна фишка — выдвижной дисплей, расположенный над приборной панелью. На него проецируются все полезные при движении данные: скорость, круиз-контроль, дорожные знаки (их распознает специальная система), указания навигатора.

В целом машина напичкана всевозможной электроникой: система автоматического торможения подает звуковой и визуальный сигнал для предупреждения водителя о возможном столкновении с впереди идущим автомобилем, а также может тормозить авто для недопущения ДТП; система контроля за расположением автомобиля в полосе движения отмечает все непреднамеренные выезды за разметку, и если индикатор поворота не был включен, оповещает водителя звуковым и визуальным сигналом. Стоит ли говорить о таких опциях, как автоматическое переключение фар и дворников, современная аудиосистема, климат-контроль и бесключевой запуск двигателя, — в максимальной комплектации все они присутствуют.

Оправдывают ли эти удовольствия стоимость новинки в размере почти 600 тыс. грн ($22–23 тыс., в зависимости от дилера), решать вам. Стартует же цена от 460 тыс. грн в минимальной комплектации. Примерно за эти же деньги можно купить Suzuki Vitara либо Nissan Juke, но если для вас главное — быть в центре внимания, Aircross вам это обеспечит.