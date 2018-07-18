В Украине могут начать производство автомобилей Renault

В Кабмине озвучили возможность размещения производственных мощностей компании Renault в Украине. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Владимира Гройсмана с руководством французского автопроизводителя, передает пресс-служба Кабмина.

Компания заинтересована в расширении своих производственных мощностей и рассматривает Украину как одну из площадок автопроизводства, говорится в сообщении.

"Мы заинтересованы в развитии производственных связей с Францией, и сфера автопроизводства может стать еще одним направлением экономического сотрудничества. Сейчас мы обсуждаем возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине. Для нас это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей", - отметил Владимир Гройсман.

Он отметил, что Украина имеет большую емкость внутреннего спроса на качественные и бюджетные автомобили. С 2000 года в Украине зашли более 20 мировых компаний, открывших более 30 заводов по производству автомобильных комплектующих. При этом комплектующие украинского производства имеют самую низкую в Европе себестоимость.

Гройсман напомнил, что к сентябрю может быть подготовлен законопроект для привлечения инвесторов в автопроизводство.

Как сообщалось ранее, украинцы стали меньше покупать новые автомобили: первичные регистрации новых легковых автомобилей в июне впервые с начала 2018 года показали отрицательную динамику к аналогичному месяцу 2017 года, сократившись на 5,4% – до 6,5 тысяч автомобилей.