Американская компания Terrafugia назвала дату старта продаж летающего автомобиля

Terrafugia Transition, способный перемещаться по земле и воздуху, поступит в продажу в следующем году

Летающие автомобили все ближе к тому, чтобы перестать быть плодом фантазии и стать реальностью. По крайней мере, если говорить о продукции американской компании Terrafugia. Долгие годы она работала над воздушно-наземным транспортом Transition и теперь готова вывести его на рынок. Серийные образцы поступят в продажу в 2019-м.

Об этом гласит сообщение на официальном сайте Terrafugia.

В преддверие запуска инженеры внесли ряд модификаций в Transition. Летающий автомобиль получил гибридную силовую установку. В салоне разместились новые сидения, а объем багажного отделения вырос. Кроме того, модель получила улучшенные ремни и подушки безопасности, три камеры заднего вида, парашюты от компании BRS Aerospace и электронную систему пилотажных приборов от Dynon.

Terrafugia Transition не похож на традиционные автомобили. Это скорее самолет со складными крыльями. Он имеет одобрение на передвижение по дорогам от американского Национального управлением безопасностью движения (NHTSA) и по воздуху от Федерального управления гражданской авиации (FAA). В авиарежиме Transition классифицируется как "легкий спортивный самолет".

Согласно ранее заявленным характеристикам, максимальная скорость Transition на земле переваливает за отметку 100 км/ч. Крейсерская скорость в воздухе составляет 160 км/ч. Максимальная дальность полета – 640 км.

Terrafugia давно работает над созданием летающего автомобиля. Компания была основана еще в 2006-м году пятью выпускниками Массачусетского технологического института (MIT). Transition впервые совершил тестовый полет в 2009-м.