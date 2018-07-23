Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Авто » Стоимость автогаза превысила 14 гривен за литр

Стоимость автогаза превысила 14 гривен за литр

Стоимость автогаза превысила 14 гривен за литр
Фото: dndz.com.ua

Средняя цена автогаза по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л)

23.07.18 343
000

За выходные сети АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 7–30 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

Так, в сетях Luxwen, Автопорт и Татнефть-АЗС-Украина автогаз подорожал на 30 коп./л, – до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л, соответственно.

На станциях Укргаздобыча, Jazz Oil, и Glusco СУГ цены поднялись на 10 коп./л.

AMIC, Shell, UPG, БРСМ-Нафта, KLO и Route 20 повысили цены на 7-26 коп./л.

Средняя цена автогаза по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л).

Отмечается, что на цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста – увеличение цен в РФ, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).

Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти – с почти $80 до $72/барр. Это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.

Отметим, ранее Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дёшево, но сердито. Смогут ли чиновники решить проблему задержек чартерных рейсовСуд восстановил прежнюю норму потребления газаЦена газа для украинцев может вырасти на 60-70%
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13403
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11884
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9088
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16343
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12132
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19771
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10354
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22767
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8094
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6283
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 10292 / 11630
  2. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 4096 / 4624
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 3206 / 3584
  4. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 2520 / 2775
  5. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2303 / 2667
  6. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1932 / 13403
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 1868 / 2148
  8. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1867 / 2168
  9. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 1845 / 2254
  10. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1700 / 9240
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 22 / 13403
  2. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3584
  3. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 10 / 1527
  4. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 10 / 4624
  5. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 7 / 568
  6. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 11630
  7. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 7 / 2148
  8. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 6 / 9240
  9. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 5 / 2617
  10. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 5 / 2775
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.