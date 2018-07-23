Стоимость автогаза превысила 14 гривен за литр

За выходные сети АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 7–30 копеек за литр.



Об этом сообщает enkorr.



Так, в сетях Luxwen, Автопорт и Татнефть-АЗС-Украина автогаз подорожал на 30 коп./л, – до 13,79 грн/л, 14,50 грн/л и 13,80 грн/л, соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупные украинские сети резко подняли цены на бензин и дизтопливо

На станциях Укргаздобыча, Jazz Oil, и Glusco СУГ цены поднялись на 10 коп./л.



AMIC, Shell, UPG, БРСМ-Нафта, KLO и Route 20 повысили цены на 7-26 коп./л.



Средняя цена автогаза по Украине 23 июля составила 14,05 грн/л (+4 коп./л).



Отмечается, что на цену автогаза в Украине сегодня влияют два ключевых фактора. Основной драйвер роста – увеличение цен в РФ, которая остается крупнейшим поставщиком автогаза на украинский рынок (41% по итогу I полугодия 2018 г.).



Вторым фактором влияния является снижение цен на сжиженный газ в Европе и, в частности, в Средиземноморье, вызванное заметным падением стоимости нефти – с почти $80 до $72/барр. Это уже оказывает сдерживающий эффект на цены в Украине.

Отметим, ранее Антимонопольный комитет оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.