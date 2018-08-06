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Главная » Стиль жизни » Авто » Украинцы бьют рекорд покупки подержанных автомобилей

Украинцы бьют рекорд покупки подержанных автомобилей

Украинцы бьют рекорд покупки подержанных автомобилей
Рынок б\у автомобилей в Украине / Фото: autocentre.ua

Автолюбители предпочитают б/у автомобили известных марок

06.08.18 102
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Почти 60% импортных авто, зарегистрированных в Украине в июле, ранее были в эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба  ассоциации Укравтопром.

"В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 16,5 тыс. легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тыс. шт. Таким образом, доля импортированных возрастных авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%", - говорится в сообщении.

Для рынка поддержанных автомобилей это новый рекорд, предыдущий был поставлен месяцем ранее, когда доля машин, бывших в эксплуатации, в первичных регистрациях достигла показателя в 58%.

Чаще всего покупали автомобили марки Volkswagen. Их в прошлом месяце было поставлено на учет 1 566 единиц. Это в 3,6 раза больше проданных новых автомобилей этой же марки.

Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1 399 подержанных автомобилей, что почти вдвое больше объема реализации новых Рено.

Третий результат у Skoda – 951 авто с пробегом. 

Б/у Ford нашли в Украине 626 владельцев, что в 2 раза больше июльского объема реализации новых легковых  Ford.

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 поддержанных автомобилей обзавелись украинской пропиской (на 12% больше, чем новых авто этой марки).

Напомним, за последние пять лет в мире продали более 2 млн автомобилей с электродвигателями. Украинцы заинтересовались электрокарами  из-за существенной экономии как на топливе и техобслуживании, так и на цене самого авто. 80% электромобилей в нашей стране — подержанные машины из США и Европы.

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