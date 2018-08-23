Концерн "Калашников" представил концепт-кар CV-1 на международном форуме "Армия-2018".

"Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это – успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему", – сказала РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Электрический концепт-кар построен на базе "ретрокузова" ИЖ-21252 "Комби". Этот автомобиль выпускался в Ижевске с 1973 по 1997 год. В "Калашникове" утверждают, что запас хода у автомобиля составит 350 километров при емкости батареи 90 кВт/ч. Мощность двигателя заявлена в 220-500 кВт.

Отметим, последняя модель компании Илона Маска Tesla 3 имеет запас хода от 350 до 500 километров в зависимости от комплектации при емкости батареи от 50 до 75 кВт/ч. Мощность модели с одним двигателем составляет 196 кВт, двухдвигательных версий – от 258 до 340 кВт.

Напомним, Фокус разбирался, может ли Jaguar I-Pace тягаться с электромобилями Tesla.