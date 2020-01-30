Как правильно выбрать авто на аукционе в США

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Американские аукционы – отличная возможность купить авто из США по приемлемой стоимости. Но как ознакомиться с качественными лотами, и на что следует обратить внимание при покупке автомобиля – об этом далее.

С чего начать выбор?

Перед тем как купить авто из США, необходимо определиться с его стоимостью. По-настоящему выгодной и рациональной покупка будет по максимально низкой цене. Но для определения выгоды и осуществления потенциальной сделки, необходимо четко понимать, за какую цену стоит приобретать ту или иную марку авто. Для этого нужно промониторить рынок Украины и обозначить минимальную стоимость аналогичной машины на авторынке страны. Например, если выбор пал на Volkswagen B7, то на рынке Америки ее стоимость не должна превышать отметки в 3,5 тыс. долл. Почему? Потому что будущему автовладельцу к этой сумме потребуется прибавить стоимость доставки, таможенного оформления, сертификации, услуг порта и брокера. Исходя из этого, можно нарисовать приблизительную картину и сравнить выгоду будущего приобретения.

Проверка состояния авто по фото

Недостатком покупки авто из Америки является отсутствие возможности осмотреть его вживую. Но, чтобы не попасть на уловки недобросовестных продавцов, следует внимательно изучить предоставленные им фотографии лота. Насторожить должно наличие неровностей кузова, затемненные или размытые фото. Хорошо, если продавец предоставит фото с вин-кодом. Скопировав его, можно просмотреть историю транспортного средства.

Выбор типа торгового документа

Тип торгового документа влияет на возможность экспорта транспортного средства и законность приобретения. Различают несколько таких торговых документов: в основном это "Ориджинал", "Клир" и "Сэлвеч". Первые 2 документа указывают на документальную "чистоту" выбранных транспортных средств. Это означает, что они не были в ДТП (а если и были, то собственник не обращался в страховую компанию). Такие автомобили зачастую продают сами собственники, поэтому их цена будет значительно выше.

Последний тип торгового документа присваивается авто, у которого зафиксирован страховой случай и передвигаться на нем по территории США нельзя. Такие автомобили в США физическими лицами обычно не покупаются, поэтому они наиболее выгодны с точки зрения ввоза на территорию Украины.

Какие лоты стоит обходить стороной

Страховым компаниям в Америке некогда заниматься подготовкой автомобилей к продаже. Поэтому есть такие люди, которые у нас называются "перекупщиками". Они привыкли ловить покупателей на блестящие и качественные фотографии. Поэтому, если на фото авто сияет чистотой, подкапотное пространство и салон вымыты и лишены изъянов, тогда это прямое свидетельство того, что транспортное средство скорее всего продается не страховой компанией, а перекупщиком.

На каких аукционах стоит приобретать авто

Наиболее популярными и безопасными аукционами Америки считаются IAAI, Copart, Manheim. На них можно найти как авто на запчасти, так и вполне исправные, не требующие длительного ремонта. Но при этом важно четко ознакомиться с политикой работы аукционов, учесть их нюансы и особенности. Если у вас нет времени разбираться с тонкостями работы торговых площадок, но желание иметь американское авто не пропадает, тогда стоит обратиться к специалистам компании America Motors. Сайт https://americamotors.com/ предлагает большой выбор лотов, выгодные условия сотрудничества и оперативные поставки автомобилей с максимальной выгодой для заказчиков.