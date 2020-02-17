На семерых. Что предлагает обновленный Mitsubishi Outlander

2020-02-17 12:50:26

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Отказавшись от производства седанов, Mitsubishi Motors сосредоточилась на кроссоверах и внедорожниках. Одна из главных моделей, на которую делают ставку японцы, — Mitsubishi Outlander. Это третий рестайлинг третьего поколения этого компактного кроссовера, хорошо знакомого украинцам. Недавно автомобиль стал семиместным. Именно такую комплектацию мы и взяли на тест, хотя при желании можно купить и привычную пятиместную версию авто. Впрочем, что бы вы ни выбрали, это всё равно будет один из самых больших автомобилей в классе компактных кроссоверов

А что внутри?

В Украину Mitsubishi привозят авто, сделанные в Японии. Можно выбрать между двумя вариантами бензиновых моторов — объёмом 2 и 2,4 л. Это те же моторы, что и в предыдущей версии, так что не стоит ожидать рекордов экономности. Зато можно заправляться 92-м бензином.

Как и у всех новых Mitsubishi, внешность Outlander выполнена в стиле Dynamic Shield: хромированный декор передней части кузова по форме напоминает букву Х. По задумке производителя такой дизайн должен подчёркивать мощь и динамику машины. Спору нет, выглядит внушительно, хотя на дорожных испытаниях уже был замечен Outlander нового четвертого поколения с новой многоярусной светотехникой.

Мы взяли на тест максимальную комплектацию Outlander Ultimate с вариатором, бензиновым мотором 2,4 л мощностью 167 л. с. и полным приводом. Стоит такая машина в Украине 789 тыс. грн. У автомобиля бесключевой доступ, новый бампер, а фары ближнего/дальнего света, как и противотуманки, светодиодные. Обновлённые 18-дюймовые легкосплавные диски придают автомобилю современный вид. Есть рейлинги на крыше и новые накладки на задний бампер. Форму заднего спойлера конструкторы оптимизировали, удлинив его для улучшения аэродинамических характеристик.

Одно из главных достоинств Outlander — клиренс 215 мм. Это один из самых больших дорожных просветов у авто, которые нам доводилось тестировать. При посадке в столь высокую машину нужно быть аккуратным, чтобы не запачкать брюки: у этого кроссовера пороги не прикрыты дверью. Зато салон радует подогревом передних сидений, руля и лобового стекла.

В целом интерьер у автомобиля простой и сдержанный. Кресла оснащены боковой поддержкой, а в сиденье водителя дополнительно можно изменять изгиб спинки. Задние двери открываются не очень широко, но внутри достаточно места, поэтому комфортно.

Сиденья второго ряда можно двигать вперёд/назад, у них регулируется наклон. Также у задних пассажиров есть свои дефлекторы обдува, а вот подогрева задних сидений нет.

В тестовой машине также был электроуправляемый люк, создающий светлую, приятную атмосферу в салоне, и декоративные вставки под карбон, напоминающие, что максимальная скорость этого кроссовера почти 200 км/ч.

Mitsubishi Outlander, тест-драйв

Наша модель также оборудована круиз-контролем (которым, впрочем, уже никого не удивишь), камерой кругового обзора и электронным парковочным тормозом. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым экраном, который с момента последнего рестайлинга вырос на дюйм. При помощи тачскрина на нём можно управлять аудиосистемой с 8 динамиками и контролировать основные показатели авто, например, расход топлива. Штатной навигации, к сожалению, нет. Зато на передней панели появилось гнездо USB. Дизайнеры продумали специальное место, куда можно положить ключ от машины, а вот нишу для мобильного телефона не предусмотрели. То есть подзарядить смартфон можно, но куда его при этом положить — неясно.

Одно из главных достоинств Outlander — большой багажник с электроприводом. Солидного объёма достигли, разместив запасное колесо под днищем. А если сложить последний ряд сидений, получится ровный пол, можно комфортно спать ночью.

В дорогу!

За рулём чувствуешь себя спокойно и уверенно благодаря хорошей обзорности и большим зеркалам заднего вида, которые мониторят слепые зоны. Если в слепой зоне находится другая машина и вы включаете поворотник, Outlander звуком предупреждает об опасности. Есть и система предотвращения столкновений во время парковки: по периметру автомобиля стоят 8 сенсоров, а ночью оптика хорошо освещает дорогу.

Mitsubishi Outlander

В целом это надёжный и безопасный семейный кроссовер с сильным характером, перемещающий с комфортом по разным дорогам. Он уютный, с лёгким рулём и хорошей подвеской, у которой новые настройки и амортизаторы большего диаметра. Воздухозаборник находится настолько высоко, что можно, не боясь, заезжать в лужи после ливня. Ездить по бездорожью можно также спокойно: углы съезда/въезда больше 20 градусов, к тому же есть система полного привода Super-All Wheel Control, которая до этого стояла только на Eclipse Cross. У неё четыре варианта режимов работы: eco (моноприводный, который автоматически переключается на полный привод), normal (постоянный полный привод), snow и gravel.

Динамики автомобиля вполне хватало как для быстрого разгона на перекрёстках, так и для обгонов на трассе. Под рулём у нашего Outlander находился лепестковый переключатель передач, но работа бесступенчатого вариатора не вызывала никаких вопросов, поэтому возможностью ручного переключения передач воспользоваться так и не пришлось.

Одно из главных достоинств этого авто — идеальные тормоза: если нужно затормозить плавно, машина останавается ровно в той точке, где мы хотим, без рывков, а если необходимо резко остановиться, большой автомобиль моментально замирает, при этом вещи не летают по салону. Не знаю, как японцы этого добились, но качество торможения заслуживает уважения.

Mitsubishi Outlander, тест-драйв

Мы преодолели на Outlander 1,5 тыс. км, проехав на нём из Киева в Ивано-Франковск и обратно, главным образом по трассе. Расход в дневное время меня пугал цифрой 12 л на 100 км, но вечером скорость пришлось снизить, так что расход топлива упал до 8 л. Средний показатель за поездку составил 10,4 л на 100 км, для кроссовера с полным приводом это приемлемо.

Основные характеристики:

  • компактный кроссовер с полным приводом;
  • двигатель бензиновый атмосферный 2 л /145 л. с. или 2,4 л / 167 л. с.;
  • разгон до 100 км/ч от 10,5 сек.;
  • заявленный средний расход топлива в смешанном цикле — от 8,1 л / 100 км;
  • цена: 539–789 тыс. грн.

— Три ряда сидений и просторный салон
— Сиденье с поясничной поддержкой
— Люк с электроприводом
— Высокий клиренс
— Проходимость

— Устаревший дизайн передней панели
— Пороги не прикрыты дверью

Вердикт Фокуса

Машина с семейными ценностями: вместительная, комфортная и проходимая

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