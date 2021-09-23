Дороги в Украине станут платными, но не для всех

Трассы государственного значения хотят сделать платными для грузовых авто. Это позволит пополнять бюджет на 9 млрд. гривен ежегодно.

Министерство инфраструктуры подготовило проект закона о внедрение оплаты за проезд по дорогам государственного значения. На заседании Кабинета Министров 22 сентября его уже поддержали и вскоре направят в Верховную Раду.

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Согласно законопроекту, платными станут фактически все дороги государственного значения, но только для грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн. При этом, не имеет значения, зарегистрировано транспортное средство в Украине или за рубежом – платить придется всем.

[ + – ] Платными трассы станут только для грузовых авто массой свыше 12 тонн Фото: Mercedes-Benz

"Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", — объяснил решение правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Список платных дорог, а также стоимость проезда будет ежегодно утверждать Кабмин. По предварительным данным, тариф составит 1-3 гривны за километр.

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Нововведение позволит ежегодно пополнять госбюджет Украины на 9 млрд. гривен. Эти средства направят на ремонт и содержание дорог.

На трассах внедрят радиочастотные метки идентификации, также появится электронная система оплаты. Если перевозчик не заплатит за проезд, то его ожидает штраф в 500 необлагаемых законом минимумов (8500 гривен). При повторном нарушении эта сумма вырастет вдвое – до 17 тыс. гривен.

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