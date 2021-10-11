Украина может остаться без дизельного топлива уже на этой неделе

Ошибки в техрегламентах могут привести к прекращению продаж дизтоплива. Премьер-министра призывают оперативно среагировать и исправить их.

Уже 16 октября продажи дизтоплива в Украине могут полностью прекратиться. Об этом предупреждает Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ), сообщает enkorr.

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Причиной такой ситуации в НАУ называют ошибки, допущенные при внесении изменений в технические регламенты постановлением Кабинета Министров №967 ("О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины №927 от 1 августа 2013 года") от 23 сентября 2020 года. Ассоциация призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля и Министерство энергетики оперативно исправить ошибки.

[ + – ] С 16 октября рынок должен перейти на зимнее дизтопливо Фото: Alamy

Дело в том, что постановлением из техрегламента по непонятной причине удалили один из самых важных показателей для зимнего и арктического дизельного топлива – предельную температуру фильтруемости.

В НАУ сообщают, что без этого показателя невозможно провести оценку соответствия дизеля требованиям техрегламента и оформлять паспорта качества при выпуске на рынок и введении в оборот зимнего топлива.

Поэтому уже с 16 октября в Украине может начаться дефицит дизтоплива. Именно с этой даты на АЗС прекращается продажа летнего дизеля, а зимнее топливо не смогут продавать импортеры и отечественные производители.

[ + – ] Из техрегламента удалили показатель предельной температуры фильтруемости дизеля Фото: Alamy

"С 16 октября 2021 года импортеры и отечественные производители не смогут продавать зимнее ДТ, а продажа летнего ДТ с 16 октября будет запрещена в связи с окончанием летнего периода (с 16 апреля по 15 октября). Таким образом, без ДТ могут остаться потребители всех категорий: оборона, Госрезерв, государственные и коммунальные службы, промышленные потребители и граждане", — подчеркивают в НАУ.

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Ошибки в техрегламенте были допущены и при введении классификации бензина без содержания биоэтанола Е0. Кроме описания этого топлива необходимо было прописать порядок его маркировки, а это не сделали. Поэтому продавцам такого бензина грозят штрафы за формальные несоответствия в документах, возникшие не по их вине, а в связи с ошибкой в техническом регламенте.

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