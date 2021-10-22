Украина стала локацией для съемок яркой рекламы нового Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Рекламу Toyota Land Cruiser GR Sport снимали в Житомирской области. Локацией стал гранитный карьер.
Украину выбрали для съемок международной рекламы нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Фото внедорожника получились очень эффектными. О знаковом событии рассказал в Facebook автор снимков Роман Рудаков.
Локацией для съемок стал гранитный карьер близ Коростеня (Житомирская область). Управлял внедорожником украинский гонщик Артем Хорольский.
Если точнее, то снимали специальную самую экстремальную версию модели – Toyota Land Cruiser GR Sport. Внешне она отличается дизайном передней части, скошенным снизу бампером и 18-дюймовой внедорожной резиной. Ее оснащение пополнили блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.Важно
Следует отметить, что Украина уже не впервые становится местом съемки рекламы авто именитых брендов. Ранее в Киеве на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту сняли видео со спорткаром Nissan GT-R, а не так давно в столице заметили новейший электрический Гелендваген – его также привезли для фотосессии, причем еще до начала производства.
Также Фокус рассказывал, что Toyota Land Cruiser 300 получил новую дорогую версию. Ее стоимость перевалила за 100 тыс. долларов.