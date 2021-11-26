Subaru показали практичный семейный спорткар: у него 275 сил и большой багажник

Subaru Levorg STI Sport R – утилитарный собрат седана WRX. Оснастили его 275-сильным турбомотором.

Универсал Subaru Levorg 2022 получил мощную заряженную версию STI Sport R. Она уже поступает в продажу в Японии по цене от 4,39 млн. иен (38 тыс. долларов), а со временем появится в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

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[ + – ] Универсал получил 275-сильный турбомотор Фото: Subaru

Новый Subaru Levorg STI Sport R получил 2,4-литровый турбомотор от родственного седана WRX последнего поколения (обе модели построены на платформе SGP). Он развивает 275 л. с. и обладает крутящим моментом в 375 Н∙м.

[ + – ] Салон отделан двухцветной кожей Фото: subaru

Спортивный универсал Subaru получил доработанный вариатор CVT и, конечно же, сохранил фирменный постоянный полный привод с функцией векторизации тяги. Подвеска с адаптивными амортизаторами доработана и установлены увеличенные тормозные диски.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья Фото: Subaru

Отличить Subaru Levorg STI Sport R от стандартной модели можно по аэродинамическому обвесу, большому воздухозаборнику в капоте и увеличенному заднему спойлеру. Также предусмотрены 18-дюймовые диски, а сзади видны две широких выхлопных трубы.

[ + – ] Сзади выглядывают две выхлопных трубы Фото: Subaru

Салон отделан двухцветной кожей с контрастными швами, а педали окрашены алюминиевыми накладками. Установлены спортивные кресла Recaro и скошенный снизу руль, а у виртуальной панели приборов изменена графика. Объем багажника равен 561 л.

[ + – ] Subaru Levorg обладает просторным 561-литровым багажником

Ранее Фокус писал о первом электромобиле Subaru. Это кроссовер с запасом хода 460 км.