Subaru показали практичный семейный спорткар: у него 275 сил и большой багажник
Subaru Levorg STI Sport R – утилитарный собрат седана WRX. Оснастили его 275-сильным турбомотором.
Универсал Subaru Levorg 2022 получил мощную заряженную версию STI Sport R. Она уже поступает в продажу в Японии по цене от 4,39 млн. иен (38 тыс. долларов), а со временем появится в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.
Новый Subaru Levorg STI Sport R получил 2,4-литровый турбомотор от родственного седана WRX последнего поколения (обе модели построены на платформе SGP). Он развивает 275 л. с. и обладает крутящим моментом в 375 Н∙м.
Спортивный универсал Subaru получил доработанный вариатор CVT и, конечно же, сохранил фирменный постоянный полный привод с функцией векторизации тяги. Подвеска с адаптивными амортизаторами доработана и установлены увеличенные тормозные диски.
Отличить Subaru Levorg STI Sport R от стандартной модели можно по аэродинамическому обвесу, большому воздухозаборнику в капоте и увеличенному заднему спойлеру. Также предусмотрены 18-дюймовые диски, а сзади видны две широких выхлопных трубы.
Салон отделан двухцветной кожей с контрастными швами, а педали окрашены алюминиевыми накладками. Установлены спортивные кресла Recaro и скошенный снизу руль, а у виртуальной панели приборов изменена графика. Объем багажника равен 561 л.
Ранее Фокус писал о первом электромобиле Subaru. Это кроссовер с запасом хода 460 км.