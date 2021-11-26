Ретро-дизайн и вертикальный взлет: рассекречен самый удивительный электрокар Renault

Renault AIR4 способен разгоняться до 93,5 км/ч. Его кузов выполнен в ретро-стиле и изготовлен из карбона.

Опубликованы официальные фото Renault AIR4 – первого летающего автомобиля марки. С 29 ноября его будут демонстрировать публике в парижском музее марки, а после этого презентации AIR4 пройдут в Майами, Нью-Йорке и Макао. Об этом сообщает официальный сайт Renault.

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[ + – ] Дизайн кабины выполнен в духе Renault 4 1961 года Фото: Renault

Новый Renault AIR4 создан в сотрудничестве с американской компанией TheArsenale. По сути, это большой квадрокоптер с пропеллерами вместо колес. У него двухместная кабина и небольшим багажник.

Примечательно, что дизайн кабины имитирует знаменитый Renault 4 1961 года – таким образом решили отметить 60-летний юбилей модели. Выполнен кузов из карбона, а оптика – светодиодная. Дверей нет – кабина поднимается целиком.

[ + – ] Карбоновая кабина поднимается целиком Фото: Renault

Летающий автомобиль Renault оснащен несколькими электромоторами и способен развивать 93,5 км/ч. Взлетает он вертикально и может подняться на максимальную высоту в 700 м всего за 50 секунд.

К слову, это не первый концепт-кар, посвященный 60-летию Renault 4. Недавно культовую модель превратили в оригинальный дом на колесах.

[ + – ] Внутри - два сиденья и место для багажа Фото: Renault

А в скором времени Renault 4 возродят, но уже в новом формате – как недорогой электрокроссовер за 20 тыс. евро. Он появится в 2023 или 2024 году.

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