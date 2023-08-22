С заботой об окружающей среде: на заводах Toyota начали выращивать клубнику и помидоры

На предприятиях Toyota устанавливать теплицы для выращивания овощей и ягод. Их инновационная конструкция позволяет заводам снизить выбросы углекислоты в атмосферу.

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Концерн Toyota открыл новое для себя направление деятельности. На предприятиях японского концерна обустроили теплицы и начали выращивать помидоры и клубнику. Об этом сообщает корпоративное издание Toyota Times.

Первые теплицы построили на заводе Toyota в японском городе Камиго Фото: Toyota

Инициатором проекта стал генеральный проджект-менеджер Toyota Хироши Окаджима. Поначалу теплицу для выращивания клубники построили на предприятии по производству двигателей в японском городе Камиго. Затем на заводе в городе Миеси появилась еще одна теплица, где появились помидоры черри.

Ягоды и овощи, собранные в теплицах Toyota не поступают в продажу — их раздают бесплатно сотрудникам предприятий в заводских столовых.

Клубнику с теплиц поставляют в заводскую столовую Фото: Toyota

Впрочем, накормить рабочих Toyota полезной пищей — это не главная цель проекта. Он призван снизить вредные выбросы на предприятиях.

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Дело в том, что для их обогрева используются тепло и СО2. Без теплиц они попали бы в атмосферу.

У теплиц Toyota инновационная конструкция Фото: Toyota

Теплицы Toyota имеют инновационную конструкцию — они позволяют в полтора раза увеличить урожайность по сравнению с обычным полем. К тому же, там установлены светодиодные лампы с розовым свечением, усиливающие фотосинтез. Новыми технологиями планируют поделиться с фермерами, чтобы повысить продуктивность их труда.

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