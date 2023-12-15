Акцент на технологии: тест-драйв нового кроссовера MG One
Недорогой кроссовер MG One — первый представитель новой линейки моделей бренда, делающий упор на современные технологии. Фокус изучил основные "фишки" оригинального авто.
Как правило, автомобильные новинки сначала появляются в Евросоюзе или Северной Америке, а уже затем выходят на украинский рынок. Случаи, когда модель презентуют в Украине раньше, чем в ЕС, — большая редкость, их можно пересчитать по пальцам одной руки. К таким авто относится кроссовер MG One: самая высокотехнологичная бензиновая модель бренда только приехала в нашу страну и Фокусу удалось познакомиться с этим автомобилем.
Выразительный и заметный — дизайн MG One
Новый MG One – кроссовер С-класса, занимающий нишу между компактным ZS и более крупным HS. Это первый представитель нового семейства моделей британской марки, построенных на абсолютно новой платформе SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA).
Размеры MG One 2023:
- длина – 4581 мм;
- ширина – 1871 мм;
- высота – 1617 мм;
- колесная база – 2670 мм.
Дизайн MG One сложно назвать скромным — броский автомобиль привлекает к себе внимание. Огромная "пасть" решетки радиатора становится визитной карточкой современных бензиновых MG. Раскосые диодные фары дополнены оригинальными рисками ходовых огней.
Боковины выполнены рельефными, а расширенные задние крылья подчеркнуты фонарями. Заднее стекло прикрыто разделенным спойлером. Топовый вариант LUX получил 19-дюймовые диски (редкость в этом классе) и двухцветную окраску с черной крышей.
Огромный экран и – салон MG One
Заглянем в салон MG One. Он отделан эко-кожей в базовой версии, разбавленной серебристыми вставками. У подсветки меняется цвет — доступны 256 разных оттенков. Кроссовер выпускают в Китае, но к качеству сборки вопросов нет — детали хорошо подогнаны, а пластик преимущественно мягкий.
На приплюснутом сверху и снизу спортивном руле кожа перфорирована. Помимо кнопок, здесь предусмотрены многофункциональные джойстики для навигации в меню мультимедиа и настройки приборной панели.
Главное достоинство MG One – огромный (30 дюймов в диагонали) дисплей, разделенный на три секции. По его центру расположен 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, который можно настроить и вывести на экран нужную информацию.
Диагональ тачскрина мультимедийной системы также составляет 12,3 дюйма и он немного повернут к водителю. Меню простое и понятное, причем оно позволяет управлять и аудио, и климатом. Ниже все же есть ряд сенсорных кнопок, но хотелось бы наличия и традиционных физических переключателей, которыми удобнее пользоваться на ощупь. Также предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay.
Самым интересным является левый 5,4-дюймовый экран с сенсорными кнопками включения света фар, управления зеркалами и центральным замком. Это своеобразная "фишка" MG One 2023.
На центральной консоли предусмотрена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, у кроссовера вместительный бокс в переднем подлокотнике и не самый маленький перчаточный ящик.Важно
Насколько просторен новый MG One
Руль MG One 2023 регулируется только по высоте, но зато водительское кресло в версии LUX получило электропривод. Передние сиденья выполнены в спортивном стиле: они упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. А вот подогрева не хватает в наших условиях, хотя позже он все же появится.
Посадка за рулем не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а заднее стекло небольшое. Но зато у MG One крупные зеркала и камеры по кругу с качественной картинкой на уровне моделей подороже.
Заглянем на второй ряд — здесь очень даже просторно. Место для ног в кроссовере очень щедрое, по меркам С-класса, да и над головой достаточный запас для пассажиров ростом 185 см. В добавок, предусмотрены подлокотник с подстаканниками, вентиляционные дефлекторы и один USB-порт.
Объем багажника MG One составляет 336 л, а со сложенными задними сиденьями получается 1120-литровый отсек с ровным полом. Погрузочная высота небольшая, а проем широкий. Под полом багажника спрятан органайзер для мелкой поклажи, а уже под ним — запаска-докатка.
Комплектация MG One
Кроссовер MG One в Украине доступен только в богатых комплектациях. Начальный вариант COM получил бесключевой доступ, 18-дюймовые диски, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, датчик света.
Версия LUX (как у нас на тесте) получила панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, камеры 360-градусного обзора. К тому же, предусмотрен комплекс систем безопасности MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.
Резвый и тяговитый – двигатель MG One
Заглянем под капот, который, кстати, имеет газовые амортизаторы, как в дорогих авто. Здесь установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 167 л. с. – это единственный мотор для MG One в Украине.
Двигатель довольно резвый и быстро раскручивается, особенно в спортивном режиме, который MG назвали Super Sport. К тому же, у мотора неплохая тяга в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковые 275 Н∙м крутящего момента доступны с 1500 по 4000 об/мин. Лучше всего мотор проявляет себя после 2000 об/мин.
Динамика приятно удивляет: кроссовер MG One способен разогнаться до 100 км/ч за 8,8 с и развить 195 км/ч. Вариатор демонстрирует довольно быстрые реакции и неплохо настроен – позволяет поддерживать 110-120 км/ч при 2000 об/мин, когда двигатель практически не слышен. По мере роста оборотов четверка подает голос.
Заявленный расход топлива составляет 7,5 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось около 10-10,5 л/100 км в городе и 7,6-8 л/100 км на трассе при довольно активной езде. Конечно, есть и более экономичные модели, но с учетом динамических характеристик это вполне приемлемые показатели.
Комфорт — в приоритете
На бездорожье мы не тестировали новый MG One, ведь привод у кроссовера — исключительно передний. Модель создана для города и на первом месте у нее – комфорт. Подвеска кроссовера легко и плавно поглощает даже довольно глубокие выбоины, поэтому даже с 19-дюймовыми дисками езда мягкая.
Следует отметить, что сзади у авто независимая многорычажная подвеска, а не балка. Это не только способствует комфорту езды, но и улучшает управляемость. MG One послушный, легко маневрирует и не демонстрирует недостаточную поворачиваемость. При этом авто не назовешь валким – крены кузова относительно небольшие при таких настройках подвески.
Руль MG One легкий, что особенно удобно на парковке. По мере роста скорости или в режиме Super Sport он наполняется тяжестью, но слишком острым не становится. Также следует отметить хорошую шумоизоляцию – на трассе при 120-130 км/ч в салоне тихо.
Цена MG One в Украине
Кроссовер MG One весьма доступный, по меркам своего класса – стоит от 934 848 гривен за начальный вариант COM. Топовая версия LUX с расширенной комплектацией не намного дороже – 1 010 759 гривен.
Вердикт Фокуса
Новый MG One – это много автомобиля за небольшие деньги. Кроссовер комфортабельный, просторный внутри, богато оснащен и получил набор современных технологий, свойственных машинам подороже. Для британского бренда это шаг вперед. Автомобилю не хватает только мелких деталей вроде подогрева сидений.
Плюсы MG One:
- просторный салон;
- богатое оснащение;
- комфортабельная подвеска.
Минусы MG One:
- небольшой багажник;
- отсутствует (пока что) подогрев сидений.
Технические характеристики MG One:
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1490
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|167/5500
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|275/1500 - 4000
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива
|7,5 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|195
|Разгон 0–100 км/ч, с
|8,8
|Объем топливного бака, л
|55