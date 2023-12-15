Акцент на технологии: тест-драйв нового кроссовера MG One

Недорогой кроссовер MG One — первый представитель новой линейки моделей бренда, делающий упор на современные технологии. Фокус изучил основные "фишки" оригинального авто.

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Как правило, автомобильные новинки сначала появляются в Евросоюзе или Северной Америке, а уже затем выходят на украинский рынок. Случаи, когда модель презентуют в Украине раньше, чем в ЕС, — большая редкость, их можно пересчитать по пальцам одной руки. К таким авто относится кроссовер MG One: самая высокотехнологичная бензиновая модель бренда только приехала в нашу страну и Фокусу удалось познакомиться с этим автомобилем.

Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами Фото: Тарас Брязгунов

Выразительный и заметный — дизайн MG One

Новый MG One – кроссовер С-класса, занимающий нишу между компактным ZS и более крупным HS. Это первый представитель нового семейства моделей британской марки, построенных на абсолютно новой платформе SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA).

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Размеры MG One 2023:

длина – 4581 мм;

ширина – 1871 мм;

высота – 1617 мм;

колесная база – 2670 мм.

В основе 4,6-метрового кроссовера лежит новая платформа SIGMA Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG One сложно назвать скромным — броский автомобиль привлекает к себе внимание. Огромная "пасть" решетки радиатора становится визитной карточкой современных бензиновых MG. Раскосые диодные фары дополнены оригинальными рисками ходовых огней.

Боковины выполнены рельефными, а расширенные задние крылья подчеркнуты фонарями. Заднее стекло прикрыто разделенным спойлером. Топовый вариант LUX получил 19-дюймовые диски (редкость в этом классе) и двухцветную окраску с черной крышей.

Заднее стекло прикрыто разделенным спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Огромный экран и – салон MG One

Заглянем в салон MG One. Он отделан эко-кожей в базовой версии, разбавленной серебристыми вставками. У подсветки меняется цвет — доступны 256 разных оттенков. Кроссовер выпускают в Китае, но к качеству сборки вопросов нет — детали хорошо подогнаны, а пластик преимущественно мягкий.

На приплюснутом сверху и снизу спортивном руле кожа перфорирована. Помимо кнопок, здесь предусмотрены многофункциональные джойстики для навигации в меню мультимедиа и настройки приборной панели.

На передней панели установлен огромный трехсекционный дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Главное достоинство MG One – огромный (30 дюймов в диагонали) дисплей, разделенный на три секции. По его центру расположен 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, который можно настроить и вывести на экран нужную информацию.

Диагональ тачскрина мультимедийной системы также составляет 12,3 дюйма и он немного повернут к водителю. Меню простое и понятное, причем оно позволяет управлять и аудио, и климатом. Ниже все же есть ряд сенсорных кнопок, но хотелось бы наличия и традиционных физических переключателей, которыми удобнее пользоваться на ощупь. Также предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay.

Самым интересным является левый 5,4-дюймовый экран с сенсорными кнопками включения света фар, управления зеркалами и центральным замком. Это своеобразная "фишка" MG One 2023.

Небольшой сенсорный экран отвечает за фары, зеркала и центральный замок Фото: Тарас Брязгунов У камер кругового обзора качественная картинка Фото: Тарас Брязгунов

На центральной консоли предусмотрена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов. Кроме того, у кроссовера вместительный бокс в переднем подлокотнике и не самый маленький перчаточный ящик.

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Насколько просторен новый MG One

Руль MG One 2023 регулируется только по высоте, но зато водительское кресло в версии LUX получило электропривод. Передние сиденья выполнены в спортивном стиле: они упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. А вот подогрева не хватает в наших условиях, хотя позже он все же появится.

Посадка за рулем не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзор вперед и по сторонам хороший, а заднее стекло небольшое. Но зато у MG One крупные зеркала и камеры по кругу с качественной картинкой на уровне моделей подороже.

Водительское кресло получило электропривод Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду очень щедрое пространство для ног Фото: Тарас Брязгунов

Заглянем на второй ряд — здесь очень даже просторно. Место для ног в кроссовере очень щедрое, по меркам С-класса, да и над головой достаточный запас для пассажиров ростом 185 см. В добавок, предусмотрены подлокотник с подстаканниками, вентиляционные дефлекторы и один USB-порт.

Объем багажника MG One составляет 336 л, а со сложенными задними сиденьями получается 1120-литровый отсек с ровным полом. Погрузочная высота небольшая, а проем широкий. Под полом багажника спрятан органайзер для мелкой поклажи, а уже под ним — запаска-докатка.

Объем багажника MG One — 336 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 1120-литровый отсек с ровным полом Фото: Тарас Брязгунов Под полом багажника спрятан органайзер Фото: Тарас Брязгунов Запаска-докатка MG One Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация MG One

Кроссовер MG One в Украине доступен только в богатых комплектациях. Начальный вариант COM получил бесключевой доступ, 18-дюймовые диски, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камеру, датчик света.

Версия LUX (как у нас на тесте) получила панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, камеры 360-градусного обзора. К тому же, предусмотрен комплекс систем безопасности MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон.

В подлокотнике расположен вместительный бокс Фото: Тарас Брязгунов Перчаточный ящик MG One — средних размеров Фото: Тарас Брязгунов В центральной консоли предусмотрена ниша с USB-портами Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть отдельные вентиляционные дефлекторы и USB-разъемы Фото: Тарас Брязгунов

Резвый и тяговитый – двигатель MG One

Заглянем под капот, который, кстати, имеет газовые амортизаторы, как в дорогих авто. Здесь установлена 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 167 л. с. – это единственный мотор для MG One в Украине.

Двигатель довольно резвый и быстро раскручивается, особенно в спортивном режиме, который MG назвали Super Sport. К тому же, у мотора неплохая тяга в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковые 275 Н∙м крутящего момента доступны с 1500 по 4000 об/мин. Лучше всего мотор проявляет себя после 2000 об/мин.

1,5-литровый 167-сильный турбомотор отличается бодрым характером Фото: Тарас Брязгунов

Динамика приятно удивляет: кроссовер MG One способен разогнаться до 100 км/ч за 8,8 с и развить 195 км/ч. Вариатор демонстрирует довольно быстрые реакции и неплохо настроен – позволяет поддерживать 110-120 км/ч при 2000 об/мин, когда двигатель практически не слышен. По мере роста оборотов четверка подает голос.

Заявленный расход топлива составляет 7,5 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось около 10-10,5 л/100 км в городе и 7,6-8 л/100 км на трассе при довольно активной езде. Конечно, есть и более экономичные модели, но с учетом динамических характеристик это вполне приемлемые показатели.

Подвеска кроссовера настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — в приоритете

На бездорожье мы не тестировали новый MG One, ведь привод у кроссовера — исключительно передний. Модель создана для города и на первом месте у нее – комфорт. Подвеска кроссовера легко и плавно поглощает даже довольно глубокие выбоины, поэтому даже с 19-дюймовыми дисками езда мягкая.

Следует отметить, что сзади у авто независимая многорычажная подвеска, а не балка. Это не только способствует комфорту езды, но и улучшает управляемость. MG One послушный, легко маневрирует и не демонстрирует недостаточную поворачиваемость. При этом авто не назовешь валким – крены кузова относительно небольшие при таких настройках подвески.

У MG One на удивление хорошая шумоизоляция Фото: Тарас Брязгунов

Руль MG One легкий, что особенно удобно на парковке. По мере роста скорости или в режиме Super Sport он наполняется тяжестью, но слишком острым не становится. Также следует отметить хорошую шумоизоляцию – на трассе при 120-130 км/ч в салоне тихо.

Цена MG One в Украине

Кроссовер MG One весьма доступный, по меркам своего класса – стоит от 934 848 гривен за начальный вариант COM. Топовая версия LUX с расширенной комплектацией не намного дороже – 1 010 759 гривен.

Диодные фары дополнены оригинальными ходовыми огнями Фото: Тарас Брязгунов Расширенные "плечи" подчеркнуты стреловидными фонарями Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый MG One – это много автомобиля за небольшие деньги. Кроссовер комфортабельный, просторный внутри, богато оснащен и получил набор современных технологий, свойственных машинам подороже. Для британского бренда это шаг вперед. Автомобилю не хватает только мелких деталей вроде подогрева сидений.

Плюсы MG One:

просторный салон;

богатое оснащение;

комфортабельная подвеска.

Минусы MG One:

небольшой багажник;

отсутствует (пока что) подогрев сидений.

Технические характеристики MG One:

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1490 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 167/5500 Крутящий момент, Нм/об/мин. 275/1500 - 4000 Коробка передач вариатор Привод передний Расход топлива 7,5 л/100 км Макс. скорость, км/ч 195 Разгон 0–100 км/ч, с 8,8 Объем топливного бака, л 55

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