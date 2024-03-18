PRO автомобільну лінійку автомобілів в Україні
CHERY TIGGO
CHERY, відомий бренд автомобілів, чим ще, здавалося, може здивувати українських автолюбителів. Кожна модель лінійки PRO готова розповісти значно більше, ніж здається.

CHERY TIGGO PRO відзначається своєю надійністю та якістю конструкції. Завдяки використанню передових технологій та якісних матеріалів, автомобілі CHERY лінійки TIGGO PRO гарантують безпеку та комфорт на дорозі. Кожна деталь в CHERY ретельно продумана та підібрана з метою забезпечити найвищий рівень надійності та тривалості експлуатації.

Однією з основних переваг CHERY TIGGO PRO на українському ринку є конкурентоспроможна цінова політика. У порівнянні з іншими брендами, автомобілі цієї лінійки доступні для широкого кола потенційних автовласників, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто цінує якість за доступну ціну. Високий рівень функціональності та велика кількість корисних опцій, роблять ці автомобілі найкращим вибором.
Мінімальна ціна
На сьогодні, мінімальна ціна на автомобіль бренду CHERY лінійки PRO становить за спеціальною ціною 560 000 грн.*, а саме для CHERY TIGGO 2 PRO у комплектації Лакшері з механічною коробкою передач, та бензиновим двигуном 1,5 л. Максимальна спеціальна ціна сягає 1 386 000 грн.* для CHERY TIGGO 8 PRO у комплектації Преміум, з потужним 2,0 л. турбованим бензиновим двигуном та роботизованою коробкою передач 7DCT. Спеціальні ціни діють в рамках пропозиції ВЕСНЯНИЙ ФЕСТИВАЛЬ CHERY: ЗНИЖКИ ДО 80 000 ГРН.**
Ключовими аспектами, що роблять CHERY TIGGO PRO справжньою PRO-лінійкою, є його високі технологічні характеристики, високоякісні матеріали та дуже привабливі умови гарантії. Виробник поєднав в собі передові системи безпеки, розкішний інтер'єр та високоефективні двигуни, щоб створити автомобілі, які відповідають потребам навіть найвимогливіших водіїв. Також всі комплектації PRO адаптовані до чинного законодавства України і мають україномовний інтерфейс у мультимедіа системі та панелі приладів.
TIGGO 2 PRO: Високі технології та розширені можливості
Модель TIGGO 2 PRO вражає своєю технологічністю та розширеними можливостями.

Бензиновий двигун Chery Tiggo 2 Pro здатний забезпечити високу ефективність, надійність та низьку витрату палива. Швидка реакція дросельної заслінки та високий крутний момент на низьких обертах, більш ефективна трансмісія і менша витрата палива. Відзначимо, що основні запчастини та компоненти постачаються від провідних світових виробників з гарантованою якістю.

Мультимедійний 9-ти дюймовий сенсорний екран з чорною рамкою досить простий і зручний у використанні. Завдяки функції Bluetooth та USB-порту можна легко і швидко підключити свій мобільний телефон до автомобіля. Камера з високою роздільною здатністю 1920х720 та ширококутним оглядом створює неймовірно чітке та об'ємне зображення для водія. Завдяки динамічним напрямам траєкторій червоного, жовтого та зеленого кольорів, керування автомобілем стає ще простішим і безпечнішим.
Кросовер CHERY TIGGO 2 PRO представлений у комплектації Лакшері на механіці (МТ) та у версії з коробкою передач варіатор (CVT) з бензиновим двигуном 1,5 л на передньому приводі. Ціни стартують від 560 000 грн.* Знижка сягає до 17 300 грн.**
TIGGO 4 PRO: Спортивний стиль та висока продуктивність
Любителям спортивного стилю та динаміки варто звернути увагу на TIGGO 4 PRO. З потужним двигуном та вдосконаленою підвіскою, цей кросовер гарантує захоплююче водіння, доповнене сучасними технологіями. CHERY TIGGO 4 PRO доступний для тест-драйву та випробування в офіційних дилерів CHERY в Україні.

TIGGO 4 PRO представлено у комплектації Комфорт на механіці (МТ) та коробкою передач на роботі (CVT) з бензиновим двигуном 1,5 л, на передньому приводі. На сьогодні, ціни зафіксовано у гривні та діє спеціальна ціна** від 615 000 грн. до 665 000 грн.*. Знижка сягає 50 000 грн.**
Автомобіль TIGGO 4 PRO оснащено 10,25-дюймовим сенсорним екраном, бортовим комп'ютером з 3,5 дюймовим LCD дисплеєм. Зручність паркування підкреслюється наявністю камери заднього виду з динамічним відображенням траєкторії руху та системою допомоги при паркуванні.
TIGGO 7 PRO: Елегантність та зручність
TIGGO 7 PRO пропонує елегантний дизайн та продумані деталі, надаючи розкішний салон та вишуканий стиль який нікого не залишить байдужим. Розширений вибір опцій та удосконалена система звукоізоляції створюють неперевершений комфорт для всіх пасажирів.

Наразі, спеціальна ціна на CHERY TIGGO 7 PRO становить 885 000 грн.* за роботозивану версію коробки передач (CVT) з бензиновим турбованим двигуном 1,5 л, у комплектації Преміум. Версія, у тій же комплектації, у двокольоровому фарбуванні становить 899 000 грн.*. Знижка сягає до 25 200 грн.**
Повнопривідний TIGGO 8 PRO: Преміум-клас та вишуканість
Повнопривідний CHERY TIGGO 8 PRO, як найвищий рівень лінійки, поєднує в собі елегантний дизайн, вражаючі технічні характеристики та розкішний інтер'єр. Це авто призначене для тих, хто шукає вишуканий стиль та високі стандарти.

TIGGO 8 PRO представлений у комплектації Преміум на повному приводі з бензиновим турбо-двигуном 2,0 л, потужністю 245 кінських сил, 7-ми ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням (DCT), що забезпечує значну економію палива.

Модель відноситься до типу кузову SUV, має просторий та розкішний салон преміальної якості на 7 місць. Спеціальна ціна за дану модель у комплектації Преміум становить 1 386 000 грн.*, зі знижкою 81 180 грн. від попередньої ціни.

Наголошуємо, що кожна модель CHERY TIGGO в наявності у офіційних дилерів України та супроводжується гарантією*** та надійною підтримкою, що робить їх перспективним та надійним вибором для автомобільних ентузіастів, що обожнюють активні поїздки та подорожі.
Cпеціальні ціни на автомобілі CHERY діють в рамках діючої пропозиції «Весняний Фестиваль CHERY: знижки до 80 000 грн.»**. Спеціальні ціни зафіксовано у гривні, пропозиція діє до 31 березня 2024 року.

Відзначимо, що в 2024 року заплановано відкриття нових дилерських автоцентрів бренду CHERY в Україні, що стане додатковим кроком у зміцненні присутності відомого бренду на українському ринку. Нові дилерські автоцентри CHERY будуть не лише місцем, де ви зможете обрати ідеальний автомобіль для себе, але і платформою для спілкування з сертифікованими консультантами, де можна отримати професійну консультацію щодо підтримки та обслуговування автомобіля.

Тож очікуйте на відкриття нових автоцентрів офіційних дилерів та приєднуйтеся до спільноти власників автомобілів бренду CHERY.
Ціни станом на 13.02.2024, з урахуванням ПДВ. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером CHERY в Україні. Кількість автомобілів обмежена.
**Під знижкою мається на увазі сума знижки від роздрібної ціни: CHERY TIGGO 2 Classic (Класік) 2022р.в. в сумі: 6050 грн; CHERY TIGGO 2 PRO Luxury (Лакшері) 2023р.в. в сумі: MT - 30634 грн; CVT - 30826грн; CHERY TIGGO 4 PRO Comfort (Комфорт) 2023р.в. в сумі: 50000 грн; CHERY TIGGO 7 PRO Premium (Преміум) 2023р.в. в сумі: MT - 36690 грн; CVT - 37738 грн; CHERY TIGGO 8 PRO Premium (Преміум) 2023р.в. в сумі - 81180 грн, актуальної на дату рахунку-фактури. Сума знижки у гривні вказана з ПДВ.
Вказане оснащення та комплектація автомобіля є орієнтовними та можуть відрізнятися від наявного оснащення та комплектації автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні. Зовнішній та внутрішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду наявних автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні.
***Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.
ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» та офіційні дилери CHERY в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів або за тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.