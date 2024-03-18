Повнопривідний CHERY TIGGO 8 PRO, як найвищий рівень лінійки, поєднує в собі елегантний дизайн, вражаючі технічні характеристики та розкішний інтер'єр. Це авто призначене для тих, хто шукає вишуканий стиль та високі стандарти.
TIGGO 8 PRO представлений у комплектації Преміум на повному приводі з бензиновим турбо-двигуном 2,0 л, потужністю 245 кінських сил, 7-ми ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням (DCT), що забезпечує значну економію палива.
Модель відноситься до типу кузову SUV, має просторий та розкішний салон преміальної якості на 7 місць. Спеціальна ціна за дану модель у комплектації Преміум становить 1 386 000 грн.*, зі знижкою 81 180 грн. від попередньої ціни.
Наголошуємо, що кожна модель CHERY TIGGO в наявності у офіційних дилерів України
та супроводжується гарантією***
та надійною підтримкою, що робить їх перспективним та надійним вибором для автомобільних ентузіастів, що обожнюють активні поїздки та подорожі.