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В спортивном стиле: тест-драйв нового кроссовера MG HS

Новый MG HS 2024, Новый MG HS, MG HS 2024, MG HS 2024, MG HS, кроссовер MG
Фото: Тарас Брязгунов | MG HS недавно прошел обновление

MG HS Trophy — самый мощный кроссовер в бюджетном сегменте. Фокус определил сильные и слабые стороны обновленной модели и определил, можно ли считать ее спортивной.

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Этот кроссовер имеет мощный 2,0-литровый турбомотор и демонстрирует неплохую динамику. У него кожаный салон и шикарные спортивные сиденья. Речь идет не о дорогой модели, а о доступной MG HS в топовой спортивной версии Trophy. Кроссовер недавно прошел обновление и теперь попал на тест Фокуса.

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Широкая "пасть" решетки радиатора сочетается с изогнутыми фарами
Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн MG HS 2024

Новый MG HS 2024 стал ярче на вид и более хищным благодаря измененной передней части. Широкая "пасть" радиаторной решетки сочетается с узкими светодиодными фарами. У кроссовера выпуклые боковины и изогнутая оконная линия, а расширенные "плечи" задних крыльев подчеркнуты обновленными фонарями.

Все версии MG HS оборудованы 18-дюймовыми дисками, а топовый 2,0-литровый вариант Trophy выдают разве что надписи на кузове. Обновления сделали авто немного крупнее.

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18-дюймовые диски являются частью базовой комплектации
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры MG HS 2024:

  • длина — 4610 мм;
  • ширина — 1876 мм;
  • высота — 1685 мм;
  • колесная база — 2720 мм.
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Расширенные задние крылья подчеркнуты новыми фонарями
Фото: Тарас Брязгунов

Стильно и ярко — салон MG HS

Заглядываем внутрь. Интерьер MG HS в версии Trophy встречает нас красно-черной кожей с контрастными швами и настоящим алюминием. Педали и пороги украшены металлическими накладками. Дефлекторы обдува по дизайну напоминают турбины. Качество отделки неплохое, учитывая цену авто, и жесткого пластика в салоне немного.

На трехспицевом руле кожа перфорированная. Его обод скошен снизу и дополнен наплывами в районе хвата рук, а еще установлена большая красная кнопка активации режима Super Sport. Отличием MG HS Trophy является виртуальная панель приборов, которая меняет графику и цвет в зависимости от выбранного режима езды. К примеру, в Super Sport она становится ярко-оранжевой

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В версии Trophy салон отделан красной кожей и алюминием
Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер MG HS 2024 сохраняет 10,1-дюймовый тачскрин, однако мультимедийная система у него новая. Ее меню очень простое и понятное, также есть Android Auto и Apple CarPlay. Хотя стоит отметить, что новый MG One имеет более современную мультимедийную систему.

Через меню мультимедиа происходит и настройка климата, что не очень удобно. Впрочем, на центральной панели все же предусмотрен ряд кнопок для управления рядом функций.

Ниже под крышкой в небольшой нише находятся USB-разъемы. В салоне хватает отсеков для мелкого багажа: кроме немаленького бардачка, это небольшой отсек слева от руля, карманы в спинках сидений и достаточно вместительный бокс в подлокотнике.

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В варианте Trophy установлена цифровая панель приборов
Фото: Тарас Брязгунов
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В режиме Super Sport графика дисплея становится ярко-оранжевой
Фото: Тарас Брязгунов

Просторный и вместительный

Во всех MG HS 2024 рулевая колонка регулируется по высоте и глубине, а водительское кресло имеет электропривод. Найти удобную позицию за рулем нетрудно.

Версия Trophy добавляет электропривод сиденья пассажира. К тому же, в этом случае установлены шикарные спортивные сиденья с интегрированными подголовниками — редкость в авто этого ценового сегмента. Они упругие и отлично удерживают спину, да и выглядят очень эффектно.

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Ковшеобразные спортивные кресла имеют чуловую боковую поддержку
Фото: Тарас Брязгунов
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На втором ряду немало места для ног
Фото: Тарас Брязгунов

Посадка в кроссовере достаточно высокая, поэтому обзорность вперед и по сторонам неплохая. А вот обзор назад ограничен из-за небольших стекол и высокой оконной линии, однако во всех MG HS 2024 есть камера заднего обзора.

Второй ряд приятно удивляет простором. Места для ног — более чем достаточно, да и над головой остается неплохой запас. К тому же, у спинок регулируется угол наклона.

Особого упоминания заслуживает подлокотник — он качественно выполнен и даже отделан алюминием. Также у задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и USB-порты.

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Объем багажника MG HS составляет 463 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Со сложенными задними сиденьями получается 1287-литровый багажник
Фото: Тарас Брязгунов
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Под полом багажника имеется органайзер
Фото: Тарас Брязгунов
MG HS, Новый MG HS, MG HS 2024, кроссовер MG HS 2024 Fullscreen
Кроссовер имеет запаску-докатку
Фото: Тарас Брязгунов
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Объем багажника составляет 463 л в обычном состоянии и 1287 л — со сложенными задними креслами. Под полом прячется органайзер для мелкой поклажи, а под ним — запаска-докатка. У MG HS Trophy дверь багажника дополнена электроприводом.

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Комплектация MG HS

Даже базовое оснащение MG HS 2024 достаточно богатое — отделка экокожей, бесключевой доступ, панорамная крыша, кондиционер, подогрев сидений, парктроник, круиз-контроль, датчик света

Вариант Trophy добавляет двухзонный климат-контроль, датчик дождя, и систему контроля "слепых" зон. Впрочем, хотелось бы, чтобы систем безопасности было больше, тем более, что у более компактного электрического MG ZS EV есть и автоматическое торможение, и удержание в полосе.

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Ниша в центральной консоли прячет USB-разъемы
Фото: Тарас Брязгунов
MG HS, Новый MG HS, MG HS 2024, кроссовер MG HS 2024 Fullscreen
Пыдлокытник прячет вместительный отсек с охлаждением
MG HS, Новый MG HS, MG HS 2024, кроссовер MG HS 2024 Fullscreen
У кроссовера достаточно вместительный бардачок
Фото: Тарас Брязгунов
MG HS, Новый MG HS, MG HS 2024, кроссовер MG HS 2024 Fullscreen
Слева от руля расположен небольшой отсек, в котором находится
Фото: Тарас Брязгунов
Задний подлокотник отделан алюминием Fullscreen
Задний подлокотник отделан алюминием
Фото: Тарас Брязгунов
MG HS, Новый MG HS, MG HS 2024, кроссовер MG HS 2024 Fullscreen
У задних пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува и USB-порты
Фото: Тарас Брязгунов
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Задний подлокотник отделан алюминием
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Бодрый и тяговитый — двигатель MG HS

Кроссовер MG HS в Украине предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами. Базовая версия оснащена 1,5-литровой 162-сильной турбочетверкой, а вот в Trophy установлен 2,0-литровый двигатель на 228 л. с.

Более мощный мотор, конечно, интереснее. Тяги у него более чем достаточно, особенно в среднем диапазоне оборотов. Максимальный крутящий момент достигает 360 Н∙м при 2500-4000 об/мин.

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2,0-литровый турбомотор мощный, но имеет хороший "аппетит"
Фото: Тарас Брязгунов

Четверка обладает бодрым характером и довольно быстро набирает обороты. Если выбрать режим с громким названием Super Sport, то она быстрее откликается на нажатие педали газа. Лучше всего мотор проявляет себя с 2500 об/мин, однако после 4000 об/мин становится достаточно громким.

Динамика MG HS довольно неплохая: он стартует до 100 км/ч за 8,6 с и удивительно легко достигает 130-140 км/ч. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Однако за это приходится расплачиваться повышенным потреблением топлива. У нас во время теста получилось 10 л/100 км по городу и 7,7 л/100 км на трассе, хотя при активной езде или в пробках расход может вырасти и до 12 л/100 км. Паспортный показатель — 8,2 л/100 км в смешанном цикле.

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Двухлитровый MG HS демонстрирует неплохую динамику
Фото: Тарас Брязгунов

Роботизированная 6-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями в спортивном режиме работает значительно лучше, чем в стандартном. Она не только быстро переключает передачи, но и работает более плавно и без толчков.

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Комфорт преобладает над спортом

2,0-литровый кроссовер MG HS является полноприводным, хотя с клиренсом 175 мм и 18-дюймовыми шинами больше рассчитан на легкое бездорожье.

На асфальте же полный привод обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, что особенно актуально зимой. Руль MG HS наполнен тяжестью и достаточно резкий, хотя все же хотелось бы больше информативности. Автомобиль хорошо его слушается и достаточно маневренный, хотя в быстрых виражах местами проявляется недостаточная поворачиваемость.

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Подвеска кроссовера настроена на комфорт

Хотя кроссовер достаточно быстрый, но его подвеску нельзя назвать спортивной — она больше настроена на комфорт и легко справляется с большинством ухабов. Крены кузова, конечно, присутствуют, однако их нельзя назвать критическими. Шумоизоляция салона довольно неплохая, разве что после 110 км/ч слышны шины авто.

Цена MG HS 2024

Новый MG HS в Украине стоит от 935 333 гривен за 1,5-литровую версию, а 2,0-литровый полноприводный вариант Trophy обойдется в 1 200 261 грн. Стоимость — одно из основных преимуществ MG HS, ведь кроссоверы аналогичной мощности обычно существенно дороже.

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У всех MG HS светодиодные фары светодиодные фары
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый MG HS в версии Trophy — достаточно мощный кроссовер по доступной цене. Его салон с ковшеобразными креслами порадует ценителей спортивного стиля, да и динамика неплохая, однако хотелось, чтобы и шасси авто было больше настроено на управляемость.

Плюсы MG HS:

  • невысокая цена;
  • хорошая динамика;
  • богатое оснащение.

Минусы MG HS:

  • повышенный расход топлива;
  • мало современных систем безопасности.

Технические характеристики MG HS

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1995
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 228/5300
Крутящий момент, Нм/об/мин. 360/2500 - 4000
Коробка передач 6-ст. робот с двумя сцеплениями
Привод полный
Расход топлива 8,2 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 210
Разгон 0–100 км/ч, с 8,6
Объем топливного бака, л 55
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