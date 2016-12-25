В эпицентре вкуса. Лучшие рестораны центра и севера Украины

Любимый дядя Киев, ул. Паньковская, 20

Телефон: +38 (044) 289-18-85

Режим работы: 8:00–23:00 (сб, вс — 10:00–23:00)

Средний чек: 350–470 грн Ресторан не имеет ничего общего с киевскими традициями и украинской кухней. Но именно этот проект харьковского ресторатора Дмитрия Запорожца наши эксперты чаще всего называли среди лучших столичных заведений. Киевлянам пришлась по вкусу пряная экзотичность ближневосточной кухни в авторской интерпретации бренд-шефа Владимира Ташаева, который привёз из Тель-Авива любимые рецепты израильского хумуса, ливанской сфихи и марокканского бурекаса. Названия многих блюд попали в лексикон столичных гурманов прямиком из меню "Любимого дяди". Не оставляет равнодушной посетителей и эклектичная обстановка, оправданная легендой о некоем состоятельном дяде-путешественнике, который набивает свою квартиру диковинными сувенирами из трансконтинентальных вояжей. Даже утром буднего дня здесь непросто найти свободный столик. В общем, чтобы узнать, почему ресторанные критики сходят с ума от здешнего хумуса, резервировать столик нужно заранее.

Шоти Киев, ул. Мечникова, 9

Телефон: +38 (044) 339-93-99

Режим работы: 12:00–23:00

Средний чек: 430–550 грн Хорошую грузинскую кухню в Киеве знают и любят со времён легендарного ресторана "Кавказ" на Крещатике, а шашлыки, безусловно, являются наиболее ходовым блюдом любого загородного заведения. Знатоки спорят о местах с самыми правильными хинкали и гордятся личным знакомством с мангальщиками. Поэтому грузинский проект одного из самых известных столичных рестораторов Сергея Гусовского привлёк пристальное внимание ценителей мангал-меню. И не зря: ставка на харизматичного шеф-повара Гию Хучуа, завоевавшего симпатии зрителей второго сезона "Адской кухни", оказалась верной. О его аджарских хачапури в форме лодочки, которые выпекают на углях в грузинской печи тонэ, установленной прямо в зале, ходят предания, достойные исполнения в традиционном грузинском многоголосии.

Кіфлик Киев, Крепостной переулок, 6

Телефон: +38 (098) 115-56-08

Режим работы: 8:00–23:00

Средний чек: 240–300 грн Молодые рестораторши Татьяна Юрович и Елена Бортник как-то сходу обосновались на вершине гастрономического олимпа столицы — им удалось доказать, что этнический украинский ресторан может быть лёгким, демократичным и креативным. В этом году их крохотное заведение, названное в честь сдобного закарпатского рогалика, успело переехать на Печерск, где разрослось до трёх тематических залов, "возмужало" до статуса ресторана и ощутимо подорожало. Здесь Таня с Леной приобщают молодых киевлян и киевлянок к богатым кулинарным традициям Закарпатья. Хитом их меню является венгерский бограч — густой и острый суп красного цвета с несколькими видами мяса. Также популярна кровяная колбаса гурка и кукурузный токан с мачанкой. Домашние сыры, копчёности и вино дважды в неделю привозят в "Кіфлик" прямиком из Закарпатья. Сюда приходят вспомнить вкус баноша с овечьей брынзой — здесь всё, как во время отпуска в горах.

Napule Киев, ул. Мечникова, 9

Телефон: +38 (044) 495-92-63

Режим работы: 12:00–23:00

Средний чек: 550–700 грн



Ещё один популярный ресторан Сергея Гусовского многие считают самым итальянским местом в городе. Пусть не вводят в заблуждение лаконичные интерьеры с элементами хай-тека. Главное здесь — происхождение запахов и вкусов. Пиццайоло синьор Джузеппе Иролло из Кампании готовит самую неаполитанскую пиццу в Киеве: из итальянских ингредиентов в дровяной помпейской печи, сложенной неаполитанскими мастерами из туфового камня. Всего 2-3 минуты — и румяный корж с моцареллой, помидорами и базиликом уже пышет жаром на столе. Результат мало кто сможет отличить на вкус от настоящей маргариты, которую делают на берегах Неаполитанского залива. Также стоит попробовать многочисленные итальянские закуски, салаты и пасты. Поглощению этих вкусностей в больших количествах способствует и общая атмосфера шумной итальянской траттории, где предпочтение отдают не фоновой музыке, а громким застольным беседам.

Klukva & Brukva Киев, ул. В. Антоновича, 16

Телефон: +38 (096) 500-50-97

Режим работы: 10:30–23:00

Средний чек: 350–420 грн Гастроэксперт Виктория Пархоменко семь лет учила других создавать хорошие рестораны, разрабатывала для них эксклюзивные меню и возила шеф-поваров в гастротуры по всему миру. Теперь под прицелом критиков её собственное заведение, в концепцию которого заложена идея локаворства, то есть использования в процессе приготовления еды исключительно местных сезонных продуктов. Будь то ягоды клюквы или коренья брюквы, караси из озёр вокруг Киева или кефаль из Чёрного моря — в свежести и натуральности всех продуктов можно быть уверенным. В рецептах большинства блюд просматриваются старославянские корни, но при этом в меню присутствуют намёки на европейскую и азиатскую кухни, а также результаты смелых экспериментов на тему украинизации модных нынче бургеров. Всё это как минимум интересно и близко нам по духу. Что оценили и наши эксперты, рекомендуя отведать здесь борщ с карасями и закусить щучьей котлетой.

Канапа Киев, Андреевский спуск, 19-а

Телефоны: +38 (044) 425-45-48, (068) 044-30-50

Режим работы: 10:00–24:00

Средний чек: 460–540 грн Когда один из самых успешных украинских рестораторов объединяется с рок-звездой и популяризатором украинской культуры, получается "Канапа" — этнический ресторан новой украинской кухни, куда можно без опасений привести иностранного гостя, знающего толк в хорошей еде. Совместный ресторан Димы Борисова и Олега Скрипки, три года назад обосновавшийся в резном деревянном особнячке на Андреевском спуске, заполнил собой пустовавшую нишу местной высокой кухни. Партнёры взялись доказать, что отечественная кулинария может удивить ещё кое-чем, кроме жирных борщей и купающихся в топлёном сале вареников. Вдохновения искали в кулинарных книгах XIX века и традиционных рецептах хозяек из разных регионов страны. Конечно, без борща в меню не обошлось, но здесь и его подают оригинально — в капусте. Вареники отличаются нестандартными начинками: судак и копчёное сало, зайчатина с лещиной и др. Но лучше сразу заказать дегустационный сет из 12 блюд, среди которых украинские устрицы, черноморские рачки и мидии, жаренный бессарабский сыр, паштет из гороха, котлета по-киевски — и всё это под лучшие украинские вина и наливки.

Каркас Киев, ул. М. Житомирская, 20

Телефон: +38 (068) 052-63-88

Режим работы: 11:00–23:00

Средний чек: 230–300 грн Здесь шеф-повар Юрий Приемский творит чудеса с мясными субпродуктами по азиатским мотивам. Непременно съешьте тарелку супа рамэн с нежнейшими печёными рёбрышками.

Купеческий двор Киев, 24-й км Столичного шоссе

Телефоны: +38 (044) 259-12-59, (067) 246-62-46

Режим работы: 12:00 — до последнего посетителя

Средний чек: 400–520 грн Загородное заведение высокого уровня, в котором повара филигранно работают с местными продуктами. Побалуйте себя элитным шашлыком из фермерского мяса в атмосфере роскоши "серебряного века".

О’Панас Киев, ул. Терещенковская, 10

Телефоны: +38 (044) 585-05-23, 235-21-32

Режим работы: 8:00–24:00

Средний чек: 350–400 грн Нелубочный украинский колорит в парке Шевченко. Этническая кухня адаптирована к обезжиренным европейским вкусам. Здесь можно приобщить иностранных друзей или партнёров к гастрономическим традициям украинского села, не выезжая из центра столицы.

Пантагрюэль Киев, ул. И. Лысенко, 1

Телефоны: +38 (044) 278-81-42, 279-73-01

Режим работы: 8:00–23:00 (сб, вс — 11:00–23:00)

Средний чек: 640–760 грн Первый ресторан Сергея Гусовского уже более 20 лет держит марку респектабельного заведения с правильной итальянской кухней. Если романтический ужин с домашней пастой на террасе под Золотыми воротами покажется слишком дорогим удовольствием, можно устроиться на более демократичной площадке у фонтана.

Старокиевская ресторация "Первак" Киев, ул. Рогнединская, 2

Телефон: +38 (044) 235-09-52

Режим работы: 11:00–24:00 (пт, сб — 11:00–02:00)

Средний чек: 350–400 грн Удачное расположение, востребованная туристами концепция и аутентичная кухня гарантируют неизменный успех "старокиевской ресторации". Почти идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу начала XX века и почувствовать вкус городской старины.

Syndicate Киев, ул. Суворова, 4/6

Телефон: +38 (050) 307-57-93

Режим работы: 12:00–24:00 (чт–сб — 12:00–02:00)

Средний чек: 320–380 грн Огромный ресторан с крафтовой пивоварней от мастера пенных напитков Василия Микулина. Кухня стремится к совершенству в правильном приготовлении мяса. "Альтернативные" стейки прекрасно идут под свежий Chicago Lager.

Тарелка Киев, ул. М. Гришко, 9

Телефон: +38 (044) 209-77-11

Режим работы: 11:00–23:00

Средний чек: 300–360 грн



У жителей Позняков есть прекрасная возможность провести вкусный семейный бранч на террасе в саду недалеко от дома. Шеф Денис Комаренко прекрасно умеет обращаться с местными продуктами — печёт вкуснейший хлеб на живой закваске, делает прошутто, кулателло и колбасы из мяса.

Under Wonder Киев, ул. Б. Васильковская, 21

Телефон: +38 (044) 234-21-81

Режим работы: 0:00–24:00

Средний чек: 550–750 грн



Если возникло желание хорошенько перекусить после бурной вечеринки в ночном клубе — вам в это модное заведение. Победительница второго сезона "Адской кухни" Дарья Гросицкая уверенно смещает акценты кухни с итальянских на авторские, удивляя сочетаниями вкусов и ингредиентов.

Honey Киев, ул. Нижний Вал, 19/21

Телефон: +38 (067) 127-19-21

Режим работы: 8:00–22:00 (сб, вс — 9:00–22:00)

Средний чек: 180 грн



Популярное кафе-кондитерская на Подоле славится безумно вкусными десертами и выпечкой. Молодые киевлянки ходят сюда поболтать с подружками, запивая разноцветные десерты какао с маршмеллоу или коктейлями.