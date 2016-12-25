В эпицентре вкуса. Лучшие рестораны центра и севера Украины

Как считали средний чек
Для определения ценовой категории ресторанов мы использовали актуальное на момент публикации меню.
Первое число "вилки" соответствует средней стоимости обеда, состоящего из салата, основного блюда, гарнира и безалкогольного напитка. Второе также учитывает стоимость двух порций недорогого алкоголя.
Эксперты Красивой страны
Дмитрий Борисов
Киев ("Канапа", "РыбаLove", Oxota Na Ovets, Bar Mushly и др.)
Андрей Осиковский
Чернигов (пивоварня Bierwelle, "Будка Бар", "Хряк", "Робата")
Елена Буряк
Днепр ("Мыши Бляхера", DoubleDecker)
Виктория Озеряная
Харьков (группа ресторанов "Синдикат вкуса": "Пушка", "Миндаль", "Не гони", "Шарикoff" и др.)
Клара Булгакова
Одесса — Киев ("Кларабара", Arbequina)
Марк Зархин
Львов (Pizza Celentano, Bianco Rosso, "Кумпель", "Ресторация Бачевских")
Вардкес Арзуманян
Львов (сеть "Рестарон": Centaur, MonsPius, "Шампанерия Х&Х" и др.)
Елена Жаботинская
Ивано-Франковск (бренд-шеф "23 ресторана": Fabricca, Urban Space 100, "Говорить Івано-Франківськ" и др.)
Михаил Барник
Закарпатье ("Подкова")
Татьяна Юрович
Закарпатье — Киев ("Кіфлик")
Киев
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Любимый дядя
Киев, ул. Паньковская, 20
Ресторан не имеет ничего общего с киевскими традициями и украинской кухней. Но именно этот проект харьковского ресторатора Дмитрия Запорожца наши эксперты чаще всего называли среди лучших столичных заведений. Киевлянам пришлась по вкусу пряная экзотичность ближневосточной кухни в авторской интерпретации бренд-шефа Владимира Ташаева, который привёз из Тель-Авива любимые рецепты израильского хумуса, ливанской сфихи и марокканского бурекаса. Названия многих блюд попали в лексикон столичных гурманов прямиком из меню "Любимого дяди". Не оставляет равнодушной посетителей и эклектичная обстановка, оправданная легендой о некоем состоятельном дяде-путешественнике, который набивает свою квартиру диковинными сувенирами из трансконтинентальных вояжей. Даже утром буднего дня здесь непросто найти свободный столик. В общем, чтобы узнать, почему ресторанные критики сходят с ума от здешнего хумуса, резервировать столик нужно заранее.
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Шоти
Киев, ул. Мечникова, 9
Хорошую грузинскую кухню в Киеве знают и любят со времён легендарного ресторана "Кавказ" на Крещатике, а шашлыки, безусловно, являются наиболее ходовым блюдом любого загородного заведения. Знатоки спорят о местах с самыми правильными хинкали и гордятся личным знакомством с мангальщиками. Поэтому грузинский проект одного из самых известных столичных рестораторов Сергея Гусовского привлёк пристальное внимание ценителей мангал-меню. И не зря: ставка на харизматичного шеф-повара Гию Хучуа, завоевавшего симпатии зрителей второго сезона "Адской кухни", оказалась верной. О его аджарских хачапури в форме лодочки, которые выпекают на углях в грузинской печи тонэ, установленной прямо в зале, ходят предания, достойные исполнения в традиционном грузинском многоголосии.
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Кіфлик
Киев, Крепостной переулок, 6
Молодые рестораторши Татьяна Юрович и Елена Бортник как-то сходу обосновались на вершине гастрономического олимпа столицы — им удалось доказать, что этнический украинский ресторан может быть лёгким, демократичным и креативным. В этом году их крохотное заведение, названное в честь сдобного закарпатского рогалика, успело переехать на Печерск, где разрослось до трёх тематических залов, "возмужало" до статуса ресторана и ощутимо подорожало. Здесь Таня с Леной приобщают молодых киевлян и киевлянок к богатым кулинарным традициям Закарпатья. Хитом их меню является венгерский бограч — густой и острый суп красного цвета с несколькими видами мяса. Также популярна кровяная колбаса гурка и кукурузный токан с мачанкой. Домашние сыры, копчёности и вино дважды в неделю привозят в "Кіфлик" прямиком из Закарпатья. Сюда приходят вспомнить вкус баноша с овечьей брынзой — здесь всё, как во время отпуска в горах.
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Napule
Киев, ул. Мечникова, 9
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Klukva & Brukva
Киев, ул. В. Антоновича, 16
Гастроэксперт Виктория Пархоменко семь лет учила других создавать хорошие рестораны, разрабатывала для них эксклюзивные меню и возила шеф-поваров в гастротуры по всему миру. Теперь под прицелом критиков её собственное заведение, в концепцию которого заложена идея локаворства, то есть использования в процессе приготовления еды исключительно местных сезонных продуктов. Будь то ягоды клюквы или коренья брюквы, караси из озёр вокруг Киева или кефаль из Чёрного моря — в свежести и натуральности всех продуктов можно быть уверенным. В рецептах большинства блюд просматриваются старославянские корни, но при этом в меню присутствуют намёки на европейскую и азиатскую кухни, а также результаты смелых экспериментов на тему украинизации модных нынче бургеров. Всё это как минимум интересно и близко нам по духу. Что оценили и наши эксперты, рекомендуя отведать здесь борщ с карасями и закусить щучьей котлетой.
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Канапа
Киев, Андреевский спуск, 19-а
Когда один из самых успешных украинских рестораторов объединяется с рок-звездой и популяризатором украинской культуры, получается "Канапа" — этнический ресторан новой украинской кухни, куда можно без опасений привести иностранного гостя, знающего толк в хорошей еде. Совместный ресторан Димы Борисова и Олега Скрипки, три года назад обосновавшийся в резном деревянном особнячке на Андреевском спуске, заполнил собой пустовавшую нишу местной высокой кухни. Партнёры взялись доказать, что отечественная кулинария может удивить ещё кое-чем, кроме жирных борщей и купающихся в топлёном сале вареников. Вдохновения искали в кулинарных книгах XIX века и традиционных рецептах хозяек из разных регионов страны. Конечно, без борща в меню не обошлось, но здесь и его подают оригинально — в капусте. Вареники отличаются нестандартными начинками: судак и копчёное сало, зайчатина с лещиной и др. Но лучше сразу заказать дегустационный сет из 12 блюд, среди которых украинские устрицы, черноморские рачки и мидии, жаренный бессарабский сыр, паштет из гороха, котлета по-киевски — и всё это под лучшие украинские вина и наливки.
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Каркас
Киев, ул. М. Житомирская, 20
Здесь шеф-повар Юрий Приемский творит чудеса с мясными субпродуктами по азиатским мотивам. Непременно съешьте тарелку супа рамэн с нежнейшими печёными рёбрышками.
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Купеческий двор
Киев, 24-й км Столичного шоссе
Загородное заведение высокого уровня, в котором повара филигранно работают с местными продуктами. Побалуйте себя элитным шашлыком из фермерского мяса в атмосфере роскоши "серебряного века".
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О’Панас
Киев, ул. Терещенковская, 10
Нелубочный украинский колорит в парке Шевченко. Этническая кухня адаптирована к обезжиренным европейским вкусам. Здесь можно приобщить иностранных друзей или партнёров к гастрономическим традициям украинского села, не выезжая из центра столицы.
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Пантагрюэль
Киев, ул. И. Лысенко, 1
Первый ресторан Сергея Гусовского уже более 20 лет держит марку респектабельного заведения с правильной итальянской кухней. Если романтический ужин с домашней пастой на террасе под Золотыми воротами покажется слишком дорогим удовольствием, можно устроиться на более демократичной площадке у фонтана.
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Старокиевская ресторация "Первак"
Киев, ул. Рогнединская, 2
Удачное расположение, востребованная туристами концепция и аутентичная кухня гарантируют неизменный успех "старокиевской ресторации". Почти идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу начала XX века и почувствовать вкус городской старины.
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Syndicate
Киев, ул. Суворова, 4/6
Огромный ресторан с крафтовой пивоварней от мастера пенных напитков Василия Микулина. Кухня стремится к совершенству в правильном приготовлении мяса. "Альтернативные" стейки прекрасно идут под свежий Chicago Lager.
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Тарелка
Киев, ул. М. Гришко, 9
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Under Wonder
Киев, ул. Б. Васильковская, 21
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Honey
Киев, ул. Нижний Вал, 19/21
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Шевченко
Киев, ул. Игоревская, 13/5
Украинский ресторан без шароварщины, лишь с тонкими намёками на этнику в настенных росписях в стиле работ Шевченко. Здесь можно отведать пельменей или вареников под хреновуху, которыми в былые времена любил "злоупотребить" и сам Тарас Григорьевич.
Чернигов
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ХРЯК дiм Пива та М’яса
Чернигов, ул. Киевская, 12
Свежее крафтовое пиво и хорошо приготовленное мясо — универсальный рецепт успеха ресторана для украинского среднего класса. С появлением мануфактурной пивоварни Bierwelle Чернигов укрепил свои позиции одного из главных пивных центров страны, что стало отличным дополнением к его историко-культурному наследию. А следующим шагом пивовара Андрея Осиковского стало открытие Дома пива и мяса "Хряк". Этот ресторан принёс в провинциальный город европейскую культуру потребления пенного напитка, которому категорически противопоказана компания всё ещё популярной у нас воблы. Нет, только мясо и ещё раз мясо! Ну, может быть, ещё жареная картошка, овощи-гриль и солёные снэки. Конечно, в меню "Хряка" есть и рыба, и паста, и бургеры. Но доминирует тут хоспер-меню: стриплойн, лопатка, седло, колено, рёбра. К каждому блюду посоветуют подходящий сорт пива и подадут его в особом, только ему причитающемся бокале. И да, в этом деревянном особнячке интересные интерьеры. Хотя после третьей порции мало кто обращает на это внимание.
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Велюров
Чернигов, просп. Мира, 17
Как и многие вещи, созданные для души, самый первый проект "рестопрактика" Игоря Сухомлина уже много лет остаётся нетривиальным явлением, которому тесно в шаблонах и простительны отступления от канонов. Главное, что борщ по-черниговски здесь так же вкусен, как темпура-ролл или утиное филе с карамелизированными фруктами.
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Абажур
Чернигов, ул. Преображенская, 2
Любимая арт-кофейня целого поколения черниговчан, которую обязательно рекомендуют гостям города. Кроме чашки кофе с вкуснейшим "Наполеоном" или "Эстерхази", здесь можно перекусить итальянской пастой, сытными пирогами или нежными блинчиками.
Черкассы и окрестности
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Вареничная
Черкассы, ул. Лазарева, 4
Этническое кафе, не зацикленное на антураже. Лучшие в городе капустняк и гречневые вареники на пару. Из настоек собственного производства стоит попробовать "Фирменную дичку".
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Ресторанно-отельный комплекс "Дикий хутор"
Черкасская обл., село Мельники, хутор Буда
Патриотическая корчма-музей под дубом Максима Зализняка в легендарном Холодном Яру колоритно отмечает народные праздники и участвует в казацких фестивалях. Под хреновуху замечательно идут кулеш "Казацкий" и фирменная кровянка.
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Trattoria Bel Canto
Умань, ул. Садовая, 20
Не совсем классическая итальянская траттория, где, кроме пиццы из дровяной печи и семи видов пасты, можно съесть сборную солянку, запечённое сало и деруны со сметаной.
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Винница
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T’amero
Винница, ул. Театральная, 24
Среди множества пиццерий Винницы этот паста-бар выделяется отличным выбором домашних спагетти, паппарделле и равиоли, а также профессиональным подходом к мясу, которое могут приготовить в хоспере или на камне. В комплексе есть мини-отель.
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Кофейня-музей "Вітальня щасливого часу"
Винница, ул. Соловьёва, 3
В меню кофейни-музея на месте исторического магазина колониальных товаров "Пан Заваркин и сын" — только чай, кофе и сладости. И ежечасный "хор" удивительной коллекции настенных часов, а также камерные акустические концерты и поэтические вечера по пятницам.