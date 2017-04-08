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Главная » Красивая страна » Трапеза на дорогах. Лучшие придорожные заведения на основных трассах
Трапеза на дорогах. Лучшие придорожные заведения на основных трассах
Фото: Getty Images

Трапеза на дорогах. Лучшие придорожные заведения на основных трассах

Красивая страна составила обзор придорожные рестораны вдоль основных магистралей, которые можно рекомендовать автотуристам

08.04.17 132
13000

Как считали средний чек

Для определения ценовой категории ресторанов мы использовали актуальное на момент публикации меню.

 

Первое число "вилки" соответствует средней стоимости обеда, состоящего из салата, основного блюда, гарнира и безалкогольного напитка. Второе также учитывает стоимость двух порций недорогого алкоголя.

Самые лучшие придорожные рестораны были выбраны по результатам опроса сотрудников редакции, но и среди них оказалось одно, получившее более трети голосов экспертов, — "Золотая форель" в Прикарпатье.

М-06 Киев — Ровно — Львов — Чоп

Фильварок

Житомирская обл., с. Кмитов, 122-й км трассы Киев-Чоп
Телефоны: +38 (0412) 44-64-46, (050) 187-35-81
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 350–450 грн

Колоритный деревянный сруб с очагом в центре зала. Сюда заезжают на плотный завтрак после раннего выезда из Киева или на поздний ужин, возвращаясь ночью из дальней поездки.

Айвенго

Ровенская обл., с. Колоденка, ул. Зелёная, 53
Телефоны: +38 (0362) 20-89-52, (050) 662-74-62
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 200–270 грн

Приметный "средневековый замок" на полпути из Киева во Львов славится среди автотуристов мясом из тандыра и оперативным сервисом. Недорогие гостиничные номера.

Золота форель

Львовская обл., с. Коростов, 662-й км трассы Киев – Чоп
Телефон: +38 (097) 639-49-49
Режим работы: 8:00–23:00
Средний чек: 220–260 грн

Не просто придорожный ресторан, а комплекс отдыха с гостиницей, оздоровительным чаном и рыбалкой. Только что выловленная из пруда форель буквально через полчаса окажется на столе, приготовленная по фирменному рецепту с овощами.

Chalet

Закарпатская обл., с. Ганьковица
Телефоны: +38 (050) 372-41-95, (067) 300-74-05
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 190–230 грн

Лучший вариант для знакомства с закарпатской и венгерской кухней — сразу за перевалом, на подъезде к Сваляве. Беспроигрышный бограч, сытный банош, домашний квас.

М-03 Киев — Полтава — Харьков

Лубенская слобода

Полтавская обл., с. Ольшанка, 202-й км трассы Киев — Харьков
Телефон: +38 (099) 510-79-19
Режим работы: 11.00–24.00 (пт–вс — 11.00–02.00)
Средний чек: 170–230 грн

Классические полтавские рецепты, европейские кулинарные хиты и кавказское мясо с мангала в фахверковых домиках у дороги. Фирменные дрожжевые пирожки с печёнкой можно взять с собой в дорогу.

Каспий-Премиум

Полтавская обл., с. Лобковая Балка, ул. Шляховая, 52
Телефон: +38 (096) 904-55-55
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 160–220 грн

Самый помпезный ресторан на трассе, но при этом недорогой. Кухня узбекская, азербайджанская и украинская. Стоит попробовать люля-кебаб, лагман, хлебные лепёшки и травяной чай.

У сестёр

Полтавская обл., с. Лобковая Балка, ул. Ленина, 62/1
Телефоны: +38 (05362) 3-34-77, (050) 135-28-40
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 140–180 грн

Легендарное кафе полтавской кухни, выросшее из придорожной шашлычной, недавно отпраздновало 20-летие. Здесь первыми стали подавать комплимент из двух видов сала и ввели в меню специальный раздел быстрых блюд для тех, кто торопится.

Авто-гриль "Мисливець"

Полтава, Киевское шоссе, 74-б
Телефон: +38 (0532) 68-04-62
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 280–360 грн

Качественное сетевое заведение с окрошками и колбасками, от которого всегда заранее знаешь, чего ожидать. Принимают предзаказы по телефону.

М-05 Киев — Одесса

Intelligent

Киевская обл., с. Дослидницкое, 69-й км Одесской трассы
Телефон: +38 (093) 106-18-52
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 160–200 грн

Стильное и яркое арт-кафе, какие нечасто встретишь за городом. Оливье и солянка, паста и пицца, стейки и шашлыки, бургеры и сэндвичи.

Млинъ

Черкасская обл., с. Пиковец, ул. Уманская, 148
Телефон: +38 (04744) 3-70-50
Режим работы: 11:00–23:00
Средний чек: 250–300 грн

Реконструированное здание водяной мельницы 1893 года и деревянные беседки на гранитных берегах речки Уманки чуть в стороне от трассы — лучший вариант для привала на природе на полпути к Одессе.

Батьківська хата

Кировоградская обл., с. Ульяновка
Телефоны: +38 (05259) 2-24-71, (067) 467-14-43
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 220–250 грн

Самый первый ресторан "поющего ректора" Михаила Поплавского, разросшийся в целую сеть придорожных заведений. Фирменные вареники и настойка на крапиве. Магазин фермерских продуктов.

Родничок

Одесская обл., с. Алтестово
Телефон: +38 (094) 946-71-48
Режим работы: 0:00–24:00
Средний чек: 160–200 грн

В этом неброском заведении перед самым въездом в Одессу можно основательно подкрепиться шашлыками отменного качества, которые здесь готовят уже много лет.

М-12 Кропивницкий — Винница — Тернополь — Стрый

Украинское село

Черкасская обл., с. Сычовка, ул.  Чапаева, 157
Телефон: +38 (095) 388-86-06
Режим работы: 8:00–23:00
Средний чек: 150–180 грн

Дорогой как для придорожного заведения ресторан-музей украинского быта. Органическая кухня.

М-12

Винницкая обл., с. Краснополка, ул. Уманская, 14-а
Телефон: +38 (063) 131-01-33
Режим работы: 9:00–23:00
Средний чек: 100–120 грн

Комплекс дорожного сервиса с неплохими фастфудом и рестораном.

Бабусині витребеньки

Винницкая обл., с. Косаново, ул. Шевченко, 11
Телефоны: +38 (098) 079-55-57, (098) 079-55-56
Режим работы: 9:00–24:00
Средний чек: 120–150 грн

Колыба в карпатском стиле с гостиницей и сауной. Самые вкусные чебуреки на трассе.

Диканька

Винница, Объездное шоссе
Телефоны: +38 (0432) 43-90-34, (067) 774-52-00
Режим работы: 12:00–24:00
Средний чек: 180–220 грн

Щедрый стол с наваристым борщом, свежим салом и румяной домашней колбасой — в "этнографической" части ресторана.

 

 

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