Трапеза на дорогах. Лучшие придорожные заведения на основных трассах

Как считали средний чек
Для определения ценовой категории ресторанов мы использовали актуальное на момент публикации меню.
Первое число "вилки" соответствует средней стоимости обеда, состоящего из салата, основного блюда, гарнира и безалкогольного напитка. Второе также учитывает стоимость двух порций недорогого алкоголя.
Самые лучшие придорожные рестораны были выбраны по результатам опроса сотрудников редакции, но и среди них оказалось одно, получившее более трети голосов экспертов, — "Золотая форель" в Прикарпатье.
М-06 Киев — Ровно — Львов — Чоп
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Фильварок
Житомирская обл., с. Кмитов, 122-й км трассы Киев-Чоп
Колоритный деревянный сруб с очагом в центре зала. Сюда заезжают на плотный завтрак после раннего выезда из Киева или на поздний ужин, возвращаясь ночью из дальней поездки.
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Айвенго
Ровенская обл., с. Колоденка, ул. Зелёная, 53
Приметный "средневековый замок" на полпути из Киева во Львов славится среди автотуристов мясом из тандыра и оперативным сервисом. Недорогие гостиничные номера.
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Золота форель
Львовская обл., с. Коростов, 662-й км трассы Киев – Чоп
Не просто придорожный ресторан, а комплекс отдыха с гостиницей, оздоровительным чаном и рыбалкой. Только что выловленная из пруда форель буквально через полчаса окажется на столе, приготовленная по фирменному рецепту с овощами.
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Chalet
Закарпатская обл., с. Ганьковица
Лучший вариант для знакомства с закарпатской и венгерской кухней — сразу за перевалом, на подъезде к Сваляве. Беспроигрышный бограч, сытный банош, домашний квас.
М-03 Киев — Полтава — Харьков
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Лубенская слобода
Полтавская обл., с. Ольшанка, 202-й км трассы Киев — Харьков
Классические полтавские рецепты, европейские кулинарные хиты и кавказское мясо с мангала в фахверковых домиках у дороги. Фирменные дрожжевые пирожки с печёнкой можно взять с собой в дорогу.
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Каспий-Премиум
Полтавская обл., с. Лобковая Балка, ул. Шляховая, 52
Самый помпезный ресторан на трассе, но при этом недорогой. Кухня узбекская, азербайджанская и украинская. Стоит попробовать люля-кебаб, лагман, хлебные лепёшки и травяной чай.
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У сестёр
Полтавская обл., с. Лобковая Балка, ул. Ленина, 62/1
Легендарное кафе полтавской кухни, выросшее из придорожной шашлычной, недавно отпраздновало 20-летие. Здесь первыми стали подавать комплимент из двух видов сала и ввели в меню специальный раздел быстрых блюд для тех, кто торопится.
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Авто-гриль "Мисливець"
Полтава, Киевское шоссе, 74-б
Качественное сетевое заведение с окрошками и колбасками, от которого всегда заранее знаешь, чего ожидать. Принимают предзаказы по телефону.
М-05 Киев — Одесса
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Intelligent
Киевская обл., с. Дослидницкое, 69-й км Одесской трассы
Стильное и яркое арт-кафе, какие нечасто встретишь за городом. Оливье и солянка, паста и пицца, стейки и шашлыки, бургеры и сэндвичи.
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Млинъ
Черкасская обл., с. Пиковец, ул. Уманская, 148
Реконструированное здание водяной мельницы 1893 года и деревянные беседки на гранитных берегах речки Уманки чуть в стороне от трассы — лучший вариант для привала на природе на полпути к Одессе.
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Батьківська хата
Кировоградская обл., с. Ульяновка
Самый первый ресторан "поющего ректора" Михаила Поплавского, разросшийся в целую сеть придорожных заведений. Фирменные вареники и настойка на крапиве. Магазин фермерских продуктов.
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Родничок
Одесская обл., с. Алтестово
В этом неброском заведении перед самым въездом в Одессу можно основательно подкрепиться шашлыками отменного качества, которые здесь готовят уже много лет.
М-12 Кропивницкий — Винница — Тернополь — Стрый
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Украинское село
Черкасская обл., с. Сычовка, ул. Чапаева, 157
Дорогой как для придорожного заведения ресторан-музей украинского быта. Органическая кухня.
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М-12
Винницкая обл., с. Краснополка, ул. Уманская, 14-а
Комплекс дорожного сервиса с неплохими фастфудом и рестораном.
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Бабусині витребеньки
Винницкая обл., с. Косаново, ул. Шевченко, 11
Колыба в карпатском стиле с гостиницей и сауной. Самые вкусные чебуреки на трассе.
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Диканька
Винница, Объездное шоссе
Щедрый стол с наваристым борщом, свежим салом и румяной домашней колбасой — в "этнографической" части ресторана.