В Горганы на трамвае. Вглубь зимних гор по столетней узкоколейке

Поездка в зимние горы на Карпатском трамвае из посёлка Выгода Долинского района Ивано-Франковской области
Как добраться
Добираться в Долинский район Карпат лучше всего через Стрый Львовской области (купе в поезде из Киева — от 220 грн). От автостанции Стрыя в Долину — час пути на автобусе. Если есть желание совместить поездку с посещением крупных областных центров, можно ехать через Ивано-Франковск или Львов. Купейный билет до Ивано-Франковска стоит от 220 грн, до Львова — начиная от 202 грн. От автовокзалов этих двух городов до Долины, соответственно, 60 и 110 км. Правда, поезд из Львова в Ивано-Франковск идёт ещё почти три часа, то есть оттуда в Долину придётся возвращаться на запад с некоторой потерей времени. Кроме того, автодороги на Львовщине всё же получше, да и во Львов из Киева можно доехать всего за пять часов экспрессом "Интерсити" (от 286 грн).
Из Долины в Гошев и Выгоду — соответственно, 11 км и 8 км, райцентр предлагает автобусы на автостанции и такси.
Из столицы до Долины — чуть меньше восьми часов в пути, 670 км, если ехать по качественной трассе Киев — Чоп (Е40/М06) через Житомир, Ровно, Броды и Львов. После Львова сворачиваем на Е471 — через Стрый, Моршин, Болехов, эта дорога тоже вполне сносна.
Аккуратный 20-тысячный городок Долина сейчас держится на нефтепромысле. Но на протяжении почти тысячелетней истории это поселение было известно как центр солеварения, а в XV веке получило от Польши громкий титул "Вольный королевский город Долина". Соль в Долине уже давно не добывают, но административное здание старой солеварни напоминает туристам о временах Франца Иосифа.
Долина — один из центров Бойковщины, историко-этнографического региона в Карпатах, населённого бойками. Об их истории, быте, культуре рассказывает Долинский краеведческий музей "Бойковщина". Среди памятников города стоит выделить статую кардинала Мирослава-Ивана Любачивского (1914–2000 гг.), выдающегося уроженца Долины, который с 1984 года был предстоятелем Украинской греко-католической церкви.
Но Долина — всё же лишь перевалочный пункт перед главными достопримечательностями района. Пожалуй, центральный туристический объект Долинщины — Карпатский трамвай в соседнем посёлке Выгода. Поехать на романическую прогулку в зимние горы в вагончике столетней узкоколейки — это действительно то, что здесь стоит попробовать!
Карпатский трамвай на зимнем маршруте
1880 год, владелец местных лесозаготовок барон Леопольд Поппер (его дом сохранился в посёлке Выгода) прокладывает посреди Горган железнодорожную колею шириной всего 75 см. С тех пор из двух линий сохранились чуть менее чем полторы, но Карпатский трамвай работает и по прямому предназначению, и возит туристов. В зимний период узкоколейка работает в субботу–воскресенье, проезд стоит от 50 грн. В другие дни также можно заказывать групповые туры — подробности уточняйте на сайте и в турагентствах. Местные экскурсоводы предлагают незабываемые путешествия над рекой Мизунка в горы продолжительностью 4 и 8 часов. По маршруту — остановки с посещением орнитологического заказника, водопада, заповедника "Ширковец" с "висячим болотом", дегустации воды у источников "Нафтуся", "Горянка" и "Дзюркач". На остановке Миндунок гиды расскажут о давних лесоразработках, а в Солотвино — проведут в часовенку на месте соляных рудников ХI века. Не забудут и о пикнике, а в зависимости от погоды возможен и подъём на полонину.
Ещё одна достопримечательность Долинщины — монастырь отцов василиан в селе Гошев, место массового паломничества греко-католиков из многих стран. Основанный в 1509 году, после реконструкции он радует гостей перезвоном электронных колоколов. Также стоит посмотреть оригинальное строение женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Ещё один символ Гошева — ротонда у церкви на Ясной Горе.
Горная панорама в Горганах
Зимой, как и летом, в этом районе всех желающих ждут многочисленные санатории и базы отдыха. Любители активного (а зимой скорее экстремального) туризма могут сходить в горы — Внутренние Горганы — по четырём маркированным маршрутам Восточно-Карпатского туристического пути. Неподалёку от города Болехов вас ждут диковинные скалы Довбуша, а у села Липа — урочище-гора Яворина и воссозданный "бункер Роберта", где в бою с НКВД в 1946 году героически погиб Ярослав Мельник, краевой предводитель ОУН Карпатского края.
Где жить
В Долине — шесть комфортных отелей (от 150 грн), координаты которых следует искать не в "Букинге", а на вполне информативном сайте городского совета. В Выгоде — мотель на 9 номеров с кафе (2-местный номер от 280 грн). Если ваша цель — Гошевский монастырь, остановиться можно в одной из гостиниц городка Болехов (в 3 км от Гошева).
Что посмотреть
- Узкоколейка Карпатский трамвай в предгорьях Горган (посёлок Выгода) и её маршрут.
- Гошевский мужской греко-католический монастырь ордена Св. Василия Великого и женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы сестёр Пресвятого Семейства в селе Гошев.
- Краеведческий музей Татьяны и Омеляна Антоновичей "Бойковщина" в Долине.
- Гора Яворина (1131 м) и одноимеённое урочище с "бункером Роберта" у села Липа.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- "Ресторация Бачевских", Львов, ул. Шевская, 8; Телефон: +38 (098) 224-44-44; Средний чек: 200–250 грн.
- "Театр пива "Правда", Львов, пл. Рынок, 32; Телефон: +38 (050) 374-49-86; Средний чек: 150–190 грн.
- "Світ Кави", Львов, пл. Катедральная, 6; Телефон: +38 (032) 297-56-75; Средний чек: 120 грн.
- "Шампанерия Х&Х", Львов, ул. Леси Украинки, 29; Телефоны: +38 (032) 235-81-63; +38 (096) 582-55-96; Средний чек: 150–200 грн.
- Centaur, Львов, пл. Рынок, 34; Телефоны: +38 (032) 235-55-12; (096) 188-24-45; Средний чек: 250–300 грн.
- "Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливості", Львов, ул. Валовая, 20; Телефоны: +38 (050) 430-28-26; (067) 670-25-10; Средний чек: 300–400 грн.
- "Трапезная Идей", Львов, ул. Валовая, 18-а; Телефон: +38 (032) 254-61-55; Средний чек: 200–250 грн.
- "Чёрный Кот", Львов, ул. Героев Майдана, 4; Телефон: +38 (032) 244-42-40; Средний чек: 500–600 грн.
- "Амадеус", Львов, пл. Катедральная, 7; Телефон: +38 (032) 235-63-16; Средний чек: 520–650 грн.
- "Купол", Львов, ул. Чайковского, 37; Телефон: +38 (032) 261-44-54; Средний чек: 250–320 грн.
- "Пструг, хліб та вино", Львов, ул. Братьев Рогатинцев, 49; Телефоны: +38 (050) 373-96-54; +38 (067) 314 08 69; Средний чек: 250–320 грн.
Лайфхак
Чтобы не рисковать и не связываться с зимними дорогами, экскурсию на Карпатском трамвае можно совместить с отдыхом во Львове. Однодневную вылазку в Горганы заказывайте заранее в местных турагентствах, которые предлагают трансфер на комфортабельных автобусах в Выгоду и обратно — и поездку на трамвае длительностью 4 или 8 часов. Правда, перед поездкой стоит убедиться, что погодные условия не помешают туру, погода зимой в горах может быть непредсказуемой.