В Горганы на трамвае. Вглубь зимних гор по столетней узкоколейке

Поездка в зимние горы на Карпатском трамвае из посёлка Выгода Долинского района Ивано-Франковской области

Как добраться

Добираться в Долинский район Карпат лучше всего через Стрый Львовской области (купе в поезде из Киева — от 220 грн). От автостанции Стрыя в Долину — час пути на автобусе. Если есть желание совместить поездку с посещением крупных областных центров, можно ехать через Ивано-Франковск или Львов. Купейный билет до Ивано-Франковска стоит от 220 грн, до Львова — начиная от 202 грн. От автовокзалов этих двух городов до Долины, соответственно, 60 и 110 км. Правда, поезд из Львова в Ивано-Франковск идёт ещё почти три часа, то есть оттуда в Долину придётся возвращаться на запад с некоторой потерей времени. Кроме того, автодороги на Львовщине всё же получше, да и во Львов из Киева можно доехать всего за пять часов экспрессом "Интерсити" (от 286 грн).

Из Долины в Гошев и Выгоду — соответственно, 11 км и 8 км, райцентр предлагает автобусы на автостанции и такси.

Из столицы до Долины — чуть меньше восьми часов в пути, 670 км, если ехать по качественной трассе Киев — Чоп (Е40/М06) через Житомир, Ровно, Броды и Львов. После Львова сворачиваем на Е471 — через Стрый, Моршин, Болехов, эта дорога тоже вполне сносна.

Аккуратный 20-тысячный городок Долина сейчас держится на нефтепромысле. Но на протяжении почти тысячелетней истории это поселение было известно как центр солеварения, а в XV веке получило от Польши громкий титул "Вольный королевский город Долина". Соль в Долине уже давно не добывают, но административное здание старой солеварни напоминает туристам о временах Франца Иосифа.

Долина — один из центров Бойковщины, историко-этнографического региона в Карпатах, населённого бойками. Об их истории, быте, культуре рассказывает Долинский краеведческий музей "Бойковщина". Среди памятников города стоит выделить статую кардинала Мирослава-Ивана Любачивского (1914–2000 гг.), выдающегося уроженца Долины, который с 1984 года был предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

Но Долина — всё же лишь перевалочный пункт перед главными достопримечательностями района. Пожалуй, центральный туристический объект Долинщины — Карпатский трамвай в соседнем посёлке Выгода. Поехать на романическую прогулку в зимние горы в вагончике столетней узкоколейки — это действительно то, что здесь стоит попробовать!

Карпатский трамвай на зимнем маршруте

1880 год, владелец местных лесозаготовок барон Леопольд Поппер (его дом сохранился в посёлке Выгода) прокладывает посреди Горган железнодорожную колею шириной всего 75 см. С тех пор из двух линий сохранились чуть менее чем полторы, но Карпатский трамвай работает и по прямому предназначению, и возит туристов. В зимний период узкоколейка работает в субботу–воскресенье, проезд стоит от 50 грн. В другие дни также можно заказывать групповые туры — подробности уточняйте на сайте и в турагентствах. Местные экскурсоводы предлагают незабываемые путешествия над рекой Мизунка в горы продолжительностью 4 и 8 часов. По маршруту — остановки с посещением орнитологического заказника, водопада, заповедника "Ширковец" с "висячим болотом", дегустации воды у источников "Нафтуся", "Горянка" и "Дзюркач". На остановке Миндунок гиды расскажут о давних лесоразработках, а в Солотвино — проведут в часовенку на месте соляных рудников ХI века. Не забудут и о пикнике, а в зависимости от погоды возможен и подъём на полонину.

Ещё одна достопримечательность Долинщины — монастырь отцов василиан в селе Гошев, место массового паломничества греко-католиков из многих стран. Основанный в 1509 году, после реконструкции он радует гостей перезвоном электронных колоколов. Также стоит посмотреть оригинальное строение женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Ещё один символ Гошева — ротонда у церкви на Ясной Горе.

Горная панорама в Горганах

Зимой, как и летом, в этом районе всех желающих ждут многочисленные санатории и базы отдыха. Любители активного (а зимой скорее экстремального) туризма могут сходить в горы — Внутренние Горганы — по четырём маркированным маршрутам Восточно-Карпатского туристического пути. Неподалёку от города Болехов вас ждут диковинные скалы Довбуша, а у села Липа — урочище-гора Яворина и воссозданный "бункер Роберта", где в бою с НКВД в 1946 году героически погиб Ярослав Мельник, краевой предводитель ОУН Карпатского края.