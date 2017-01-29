Под стенами неприступного замка. Экскурсия в окрестности исторического Хотина

В Украине немного столь колоритных и хорошо сохранившихся замков–крепостей, как Хотинский. А для особых ценителей — зимняя Бакота, легендарный посёлок, затопленный во время строительства Днестровского гидроузла

Экскурсия в окрестности исторического Хотина, Черновицкая область

Как добраться

Из Киева в Каменец-Подольский курсируют три поезда ежедневно — два ночных и один условно дневной, прибывающий в полночь. Сидячие места — от 83 грн за 7 с четвертью часов в пути; купе (7–8 часов) — от 172 грн.

От Каменец-Подольского до Хотина 25 км, ходит много автобусов от 15 грн.

Также можно ехать до Хотина через Черновцы. Поездом до столицы Буковины — купе от 260 грн, 11 часов, затем 65 км автобусом — от 35 грн за полтора часа.

Если следуете на Днестр в Бакоту, держите курс на посёлок Старая Ушица (от Каменец-Подольского — 60 км), от которого ещё пару километров придётся пройтись пешком или взять такси.

Самый короткий путь — из Киева через Житомир, далее по трассе Н03, проходящей через Чуднов, Любар, Староконстантинов, Хмельницкий, Дунаевцы и Каменец-Подольский (450 км). Но нужно быть готовыми к плохому покрытию на участке Чуднов —Любар или накинуть крюк, отправившись из Житомира в Любар через Бердичев.

Глядя на засыпанные снегом подступы Хотинского замка, легко представить, как коронный гетман Ян Собеский на рассвете ведёт войска сквозь метель на штурм крепости, которая тогда принадлежала туркам. Вообще, в Украине не много столь колоритных и хорошо сохранившихся замков-крепостей, как Хотинский. "Захар Беркут", "Стрелы Робин Гуда", "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Чёрная стрела", "Приключения Квентина Дорварда", "Тарас Бульба" — эти и многие другие фильмы снимались у стен твердыни, впервые возведённой во времена Галицко-Волынского княжества, в ХIII веке.

Не зря, по одной из версий, название древнего города на берегу Днестра произошло от слова "хотеть". Молдавия, Польша, Турция, казацкая Украина, Австрия, Россия, Румыния — кто только не владел Хотинской крепостью. Чтобы пересчитать лишь большие исторические битвы и осады Хотина, не хватит пальцев двух рук. Самая известная из них датирована осенью 1621 года: тогда Хотинская битва предопределила судьбу Европы. 35-тысячная польская армия гетмана Яна Кароля Ходкевича вместе с 40-тысячным казацким войском Петра Конашевича-Сагайдачного в кровопролитном сражении, длившемся несколько недель, одолела османско-татарское войско султана Османа II, которое, по разным данным, насчитывало от 250 000 до 400 000 воинов. Ключевой фигуре боя — Сагайдачному — теперь установлен оригинальный памятник рядом с крепостью. Историки признают, что именно Хотин остановил османскую экспансию на Запад и спас Европу от турецкого владычества.

Панорама средневекового Хотина до сих пор поражает своим масштабом

Почти столетие спустя турки, в который раз вернувшие Хотин себе, с помощью французских инженеров-фортификаторов построили на соседних холмах мощные укрепления бастионного типа, получившие название "Новый замок". Не помогло… Одну из побед России в этих краях — в 1739 году — Михаил Ломоносов воспел в оде "На взятие Хотина".

Площадь Новой крепости, которая стала своеобразной рамкой-форпостом для главной цитадели, составляет более 3 кв. км. Сейчас в её пределах храм Александра Невского, построенный в 1835 году по проекту архитектора Штауберта для российского гарнизона. Напротив церкви — руины мечети с минаретом первой половины XVIII века, как символ поражения Турции.

А в 1919 году город стал центром антирумынского восстания украинских крестьян под руководством Хотинской Директории, возглавляемой Волошенко-Мардарьевым. Королевские войска жестоко расправились с восставшими, под контролем которых оказалось почти сто сёл Хотинщины, власть Румынии на 20 лет укрепилась на Буковине и в Северной Бессарабии. Хотинская крепость тогда была местом казни повстанцев — памятник им в 1977 году установлен в центре города, на углу улиц Олимпийской и Независимости. На том же кладбище, где и повстанцы, похоронены почти 5 тысяч российских солдат, погибших в Первую мировую войну.

В Хотинской битве 1673 года польско-литовское войско Яна Собеского разгромило татар. Картина Анджея Стеха

Хотинский замок — государственный историко-архитектурный заповедник и заказник, признанный одним из семи чудес Украины. Он мог бы вполне "самостоятельно" притягивать туристов, но так сложилось, что всего в 25 км от Хотина (с его менее чем 10-тысячным населением) расположился Каменец-Подольський, а у него и своя видовая крепость, и историческая часть пошире. Так что большинство путешественников заезжают в Хотин как бы в придачу к Каменец-Подольскому. Но всё-таки в древнем Хотине стоит задержаться дольше, чем на пару часов, и посмотреть ещё кое-что, кроме замка.

Гиды обращают внимание на такие достопримечательности, как бывшие виллы периода боярской Румынии, старая таможня, спортшкола — бывший костёл, полиция — во дворце Шабельмана середины XIX века, историко-краеведческий музей, несколько церквей и т. д. И всё это на берегу Днестра, который придаёт городу особый шарм и летом, и зимой.

Наконец, Хотин граничит с национальным природным парком "Подольские Товтры" — гористой дугоподобной грядой, высота которой достигает 400 метров над уровнем моря. Живописные Товтры представляют собой останки прибрежных рифов периода миоцена, вытянутых параллельно первобытной береговой линии. Микроклимат этих мест формируется Товтровым кряжем и днестровскими каньонами, поэтому погода зимой здесь обычно заметно мягче, чем в соседних районах.

Всего в 25 км от Хотина расположился Каменец-Подольський со своей видовой крепостью и богатой историей

На противоположном от Хотина берегу реки — живописное село Жванец с его замковыми руинами и собственной историей битв времён казачества.

А для особых ценителей — зимняя Бакота, легендарный посёлок, затопленный во время строительства Днестровского гидроузла (направление от Каменец-Подольского — посёлок Старая Ушица). Неподалёку на высоте 70 метров расположен заброшенный Бакотский скально-пещерный монастырь, первое летописное упоминание о котором датировано 1362 годом. И хотя добраться сюда в холодную пору непросто, рыбалка собирает на зимнем Днестре множество фанатов.