Бессарабия зимой. Музей памятников СССР и другие достопримечательности этнодеревни Фрумушика

Экскурс в историю и быт народов Бессарабии в этноселе Фрумушика-Нова Тарутинского района Одесской области
Как добраться
Ночным поездом до Одессы (купейный билет ~210–330 грн), оттуда рейсовым автобусом до села Староселье в 10 км от молдавской границы (цена билета — 120–138 грн, в дороге около 5 часов). Из Староселья придётся взять такси или договариваться с частником, так как общественный транспорт до Фрумушики-Новой не ходит.
Другой вариант — доехать до Одессы дневным "Интерсити" (285 грн за билет в вагоне второго класса), переночевать в городе, а на следующий день отправляться во Фрумушику с организованной экскурсией.
До Одессы по Одесской трассе (Е95/М05), далее — по Р70 через Белгород-Днестровский, Маяки, Монаши, при въезде в Сарату, перед КП ГАИ повернуть направо, на Фараоновку — Негрово — Петропавловку. По разбитому асфальту (точнее, по колеям с обеих сторон дороги — "асфальт" здесь фактически не годен для проезда легковым автотранспортом) проехать около 1 км, не доезжая до ферм, повернуть налево под гору на Староселье — от автобусной остановки направо, по дамбе под гору до хутора Семисотка, затем через хутор прямо по линии столбов, ориентируясь на купол церквушки во Фрумушике-Новой.
Дороги на Фрумушику фактически нет, и указанный выше маршрут актуален только при сухой или морозной погоде. В дождь или снег местные жители рекомендуют ехать по такому маршруту: Одесса — Сарата — Арциз — Тарутино — Березино (на повороте главной дороги налево под 90 градусов — НАПРАВО, затем налево и через переезд) — Весёлая Долина — от автобусной остановки через мостик по основной дороге прямо, справа остаётся памятник, и ТОЛЬКО прямо по этой дороге за границу села, по щебёночной дороге до бетонного столба СПРАВА, и направо к этнодеревне.
Бессарабия — историческая область между реками Прут, Днестр, устьем Дуная и Чёрным морем — уникальный в своём этническом и культурном разнообразии регион. Благодаря тому, что на протяжении веков его населяли представители множества национальностей, он отличается совершенно особым колоритом. Но даже если до сих пор о Бессарабии вам не было известно практически ничего, то после посещения этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" вы будете знать о ней всё.
"Бессарабское село" — так коротко и ясно называют на Одесчине Фрумушику-Нову. Это действительно село, но не совсем обычное.
В первой половине ХХ века Фрумушика, как и соседние Рошия, Кантемир, Кофрумсталь и Зурум, была обычной бессарабской деревней. В которой мирно жили и работали болгары, молдаване, евреи, гагаузы, немцы… Но в 1946-м жителей всех пяти сёл выселили — вместо опрятных бессарабских домиков на этой территории раскинулся военный полигон.
А через 60 лет Красавица — так приблизительно переводится с молдавского Фрумушика — в буквальном смысле восстала из пепла. Семья Александра Палариева, чей дед был уроженцем Фрумушики-Новой, взяла часть бывшего полигона в аренду, чтобы возродить разрушенное село. Правда, на этот раз в виде центра этнографического, зелёного, сельского туризма и семейного отдыха, эдакого симбиоза музея под открытым небом с фермерским хозяйством и гостиницей.
Сперва Палариевы создали огромнейшую овцеводческую ферму — на сегодня поголовье овец каракулевой породы превышает 8 тысяч. Потом высадили виноградник и начали строительство этнодеревни. В которой в точности, с внутренней обстановкой включительно, воссоздали традиционные усадьбы молдавских господарей, немецких колонистов, болгар, украинцев, евреев, русских, гагаузов и даже типовой домик советских колхозников.
Этнодеревню дополняет огромная коллекция сельскохозяйственных механизмов, среди которых встречаются экземпляры от середины XIX века до советского трактора 1930-х. А в местном краеведческом музее собрано множество предметов старины.
Но и на этом интересности Фрумушики-Новой далеко не исчерпываются. Здесь можно не только ознакомиться с бытом обитателей исторической Бессарабии и понаблюдать за буднями овцеводов (стрижка и дойка овец, изготовление овечьего сыра и т. п.). В этнодеревне действует зоопарк с внушительным фазанарием (около 1000 фазанов и перепёлок), павлинами, ламами, европейскими ланями, дикими и домашними свиньями, чёрными лебедями. Есть ферма для осликов и пони, на которых при желании можно покататься.
Ещё одна, довольно неожиданная, местная достопримечательность — парк памятников советской эпохи: Лениных, Дзержинских, юных коммунаров и даже Сталиных.
В ресторане бессарабской кухни "Корчма" можно отведать самые разнообразные блюда региона, запивая их домашним вином местного приготовления. Не зря ведь вокруг Фрумушики-Новой раскинулся виноградник — хозяева изготовляют отличное вино, получившее не один диплом на выставках и конкурсах виноделов. К слову, ещё одно развлечение для посетителей этнодеревни — экскурсия по винному погребу с рассказом о бессарабской культуре виноделия.
Ещё одна местная достопримечательность — парк памятников советской эпохи
Всю местную продукцию — вино, фирменную анисовку, настоянный на степном разнотравье мёд с собственной пасеки, овечий сыр, варенье и джемы, баранину — можно приобрести и забрать с собой.
А когда есть, пить и глазеть на живность наскучит, посетителям этнодеревни предложат порыбачить, сходить на охоту или попариться в бане на дровах — самое то после зимней прогулки по свежему воздуху.
Наконец, в этнодеревне можно… жениться. Ну или по крайней мере обвенчаться (тут имеется своя церковь) и отгулять настоящую бессарабскую свадьбу. Кстати, в таких случаях ночь в гостиничном номере для молодожёнов бесплатна.
Где жить
В бессарабском селе Фрумушика-Нова можно остановиться в комфортабельных номерах (стоимость двухместного — 200 грн в будни и 400 грн в выходные и праздничные дни), а также в гостевых домиках на двоих (336/480 грн в сутки). А можно снять целый домик егеря на 12 человек, с гостиной, мини-кухней и баней за 2500 грн/сутки — при этом пользование баней будет включено в стоимость.
Что посмотреть
- Белгород-Днестровский с Аккерманской крепостью XIII–XV вв., Генуэзским замком, храмами XIV–XIX вв. и раскопками античного греческого полиса Тира (VI в. до н. э).
- Село Шабо с одноимённым винзаводом и Центром культуры вина, где проводят экскурсии и дегустации.
- Многочисленные достопримечательности Одессы.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- Frebule, Одесса, Французский бульвар, 21-а; Телефон: +38 (048) 788-16-68; Средний чек: 220–300 грн.
- "Стейкхаус. Мясо и вино", Одесса, ул. Дерибасовская, 20; Телефон: +38 (0482) 34-87-82; Средний чек: 500–650 грн.
- "Тавернетта", Одесса, ул. Екатерининская, 45; Телефон: +38 (0482) 34-46-21; Средний чек: 350–450 грн.
- Bodega 2K, Одесса, ул. Греческая, 32; Телефон: +38 (096) 524-16-01; Средний чек: 170–220 грн.
- "Братья Гриль Deli", Одесса, ул. Дерибасовская, 17; Телефон: +38 (067) 599-33-99; Средний чек: 400–550 грн.
- "Котелок", Одесса, ул. Садовая, 17; Телефон: +38 (048) 736-60-30; Средний чек: 300–400 грн.
- Bernardazzi, Одесса, ул. Бунина, 15; Телефон: +38 (048) 785-55-85; Средний чек: 500–650 грн.
- "Дача", Одесса, Французский бульвар, 85, корп. 15; Телефон: +38 (048) 770-31-19, (067) 481-41-30; Средний чек: 500–650 грн.
- "Кларабара", Одесса, ул. Преображенская, 28; Телефоны: +38 (048) 701-54-95; Средний чек: 350–450 грн.
- "Компот", Одесса, ул. Дерибасовская, 20; Телефон: +38 (048) 728-77-75; Средний чек: 220–300 грн.
- Dizyngoff, Одесса, пл. Екатерининская, 5; Телефон: +38 (050) 542-42-16; Средний чек: 250–320 грн.
- P1 Proseccobar, Одесса, Лидерсовский бульвар, 1; Телефон: +38 (048) 705-88-70; Средний чек: 350–480 грн.
Лайфхак
В праздничные и выходные дни в этнокомплекс "Фрумушика-Нова" приезжает большое количество автобусов с туристами, поэтому если вы собираетесь добираться туда своим ходом, лучше предупредить об этом хозяев, чтобы вам смогли уделить время. Если своего автомобиля у вас нет, стоит присоединиться к организованному туру в "Бессарабское село" — такие предлагают многие одесские турфирмы. Общественным транспортом в этнодеревню добраться невозможно — в лучшем случае придётся брать такси или договариваться о трансфере из соседнего Староселья. Обратный путь, особенно в те дни, когда туристов во Фрумушике-Новой много, может оказаться и того сложнее, тогда как с организованным туром вас за 450–600 грн (в зависимости от программы) довезут из Одессы до этнодеревни и обратно, накормят обедом и проведут экскурсию.