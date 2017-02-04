Бессарабия зимой. Музей памятников СССР и другие достопримечательности этнодеревни Фрумушика

Если до сих пор о Бессарабии вам не было известно практически ничего, то после посещения этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" вы будете знать о ней всё

Экскурс в историю и быт народов Бессарабии в этноселе Фрумушика-Нова Тарутинского района Одесской области

Как добраться

Ночным поездом до Одессы (купейный билет ~210–330 грн), оттуда рейсовым автобусом до села Староселье в 10 км от молдавской границы (цена билета — 120–138 грн, в дороге около 5 часов). Из Староселья придётся взять такси или договариваться с частником, так как общественный транспорт до Фрумушики-Новой не ходит.

Другой вариант — доехать до Одессы дневным "Интерсити" (285 грн за билет в вагоне второго класса), переночевать в городе, а на следующий день отправляться во Фрумушику с организованной экскурсией.

До Одессы по Одесской трассе (Е95/М05), далее — по Р70 через Белгород-Днестровский, Маяки, Монаши, при въезде в Сарату, перед КП ГАИ повернуть направо, на Фараоновку — Негрово — Петропавловку. По разбитому асфальту (точнее, по колеям с обеих сторон дороги — "асфальт" здесь фактически не годен для проезда легковым автотранспортом) проехать около 1 км, не доезжая до ферм, повернуть налево под гору на Староселье — от автобусной остановки направо, по дамбе под гору до хутора Семисотка, затем через хутор прямо по линии столбов, ориентируясь на купол церквушки во Фрумушике-Новой.

Дороги на Фрумушику фактически нет, и указанный выше маршрут актуален только при сухой или морозной погоде. В дождь или снег местные жители рекомендуют ехать по такому маршруту: Одесса — Сарата — Арциз — Тарутино — Березино (на повороте главной дороги налево под 90 градусов — НАПРАВО, затем налево и через переезд) — Весёлая Долина — от автобусной остановки через мостик по основной дороге прямо, справа остаётся памятник, и ТОЛЬКО прямо по этой дороге за границу села, по щебёночной дороге до бетонного столба СПРАВА, и направо к этнодеревне.

Бессарабия — историческая область между реками Прут, Днестр, устьем Дуная и Чёрным морем — уникальный в своём этническом и культурном разнообразии регион. Благодаря тому, что на протяжении веков его населяли представители множества национальностей, он отличается совершенно особым колоритом. Но даже если до сих пор о Бессарабии вам не было известно практически ничего, то после посещения этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" вы будете знать о ней всё.

"Бессарабское село" — так коротко и ясно называют на Одесчине Фрумушику-Нову. Это действительно село, но не совсем обычное.

В первой половине ХХ века Фрумушика, как и соседние Рошия, Кантемир, Кофрумсталь и Зурум, была обычной бессарабской деревней. В которой мирно жили и работали болгары, молдаване, евреи, гагаузы, немцы… Но в 1946-м жителей всех пяти сёл выселили — вместо опрятных бессарабских домиков на этой территории раскинулся военный полигон.

А через 60 лет Красавица — так приблизительно переводится с молдавского Фрумушика — в буквальном смысле восстала из пепла. Семья Александра Палариева, чей дед был уроженцем Фрумушики-Новой, взяла часть бывшего полигона в аренду, чтобы возродить разрушенное село. Правда, на этот раз в виде центра этнографического, зелёного, сельского туризма и семейного отдыха, эдакого симбиоза музея под открытым небом с фермерским хозяйством и гостиницей.

Сперва Палариевы создали огромнейшую овцеводческую ферму — на сегодня поголовье овец каракулевой породы превышает 8 тысяч. Потом высадили виноградник и начали строительство этнодеревни. В которой в точности, с внутренней обстановкой включительно, воссоздали традиционные усадьбы молдавских господарей, немецких колонистов, болгар, украинцев, евреев, русских, гагаузов и даже типовой домик советских колхозников.

Этнодеревню дополняет огромная коллекция сельскохозяйственных механизмов, среди которых встречаются экземпляры от середины XIX века до советского трактора 1930-х. А в местном краеведческом музее собрано множество предметов старины.

Но и на этом интересности Фрумушики-Новой далеко не исчерпываются. Здесь можно не только ознакомиться с бытом обитателей исторической Бессарабии и понаблюдать за буднями овцеводов (стрижка и дойка овец, изготовление овечьего сыра и т. п.). В этнодеревне действует зоопарк с внушительным фазанарием (около 1000 фазанов и перепёлок), павлинами, ламами, европейскими ланями, дикими и домашними свиньями, чёрными лебедями. Есть ферма для осликов и пони, на которых при желании можно покататься.

Ещё одна, довольно неожиданная, местная достопримечательность — парк памятников советской эпохи: Лениных, Дзержинских, юных коммунаров и даже Сталиных.

В ресторане бессарабской кухни "Корчма" можно отведать самые разнообразные блюда региона, запивая их домашним вином местного приготовления. Не зря ведь вокруг Фрумушики-Новой раскинулся виноградник — хозяева изготовляют отличное вино, получившее не один диплом на выставках и конкурсах виноделов. К слову, ещё одно развлечение для посетителей этнодеревни — экскурсия по винному погребу с рассказом о бессарабской культуре виноделия.

Ещё одна местная достопримечательность — парк памятников советской эпохи

Всю местную продукцию — вино, фирменную анисовку, настоянный на степном разнотравье мёд с собственной пасеки, овечий сыр, варенье и джемы, баранину — можно приобрести и забрать с собой.

А когда есть, пить и глазеть на живность наскучит, посетителям этнодеревни предложат порыбачить, сходить на охоту или попариться в бане на дровах — самое то после зимней прогулки по свежему воздуху.

Наконец, в этнодеревне можно… жениться. Ну или по крайней мере обвенчаться (тут имеется своя церковь) и отгулять настоящую бессарабскую свадьбу. Кстати, в таких случаях ночь в гостиничном номере для молодожёнов бесплатна.