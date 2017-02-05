Зимний Азов. Целебные бердянские грязи и очарование штормового моря

Санатории и грязелечебницы Бердянска Запорожской области
Как добраться
Прямые поезда из Киева до Бердянска ходят только в летний период, поэтому добираться придётся через Запорожье (купейный билет — от 240 грн). Из Запорожья до Бердянска можно доехать автобусом или маршруткой (стоимость проезда от 100 грн, в дороге — 3,5 часа).
Фактически все варианты маршрута Киев — Бердянск по качеству дороги в настоящее время оставляют желать лучшего. Но, пожалуй, самый удобоваримый — через Полтаву и Новомосковск (М03/Е40 + Е105), несмотря на то, что это и самый длинный путь (800 км).
Поездка в Бердянск для жителей других регионов Украины обычно ассоциируется с жарким солнцем, тёплым морем и горячим песочком — словом, всеми прелестями летнего отдыха. Однако известному курорту на Азовском побережье есть что предложить гостям города и в зимнюю пору.
Курортная зона Бердянска славится не только морскими купаниями, но и своими уникальными климатическими и лечебными свойствами. Особо ценный продукт — местные сульфидно-иловые грязи, состав которых не имеет аналогов в мире, разве что немного схож с лечебными грязями озера Сиваш.
Целебные бердянские грязи полезны при кожных заболеваниях, болезнях печени, суставов. Грязелечебные процедуры положительно влияют на все функции организма: кровообращение, дыхание, обмен веществ, активно способствуют восстановлению костной ткани при переломах и укреплению иммунитета.
Памятник бычку-кормильцу в Бердянске
Проходить профилактические и лечебные процедуры в местных санаториях лучше всего именно зимой, когда они не переполнены курортниками. Во-первых, персонал может уделить каждому отдыхающему достаточно внимания. Во-вторых, зимнее море имеет особое очарование. В-третьих, безвылазно сидеть в санатории вам не придётся. До и после Нового года и Рождества в Бердянск ежегодно съезжаются около 20 000 туристов, для которых в городе стараются организовать как можно больше развлечений. Среди самых популярных — зимняя рыбалка и театрализованные представления на набережной.
Где жить
Стоимость проживания в зимнем Бердянске варьируется от 400–450 грн в сутки с человека (с лечением и питанием) в санаториях — до 1500 грн за двухкомнатные апартаменты класса люкс в центре города (без питания и лечения).
Что посмотреть
- Караимская кенасса 1899 года постройки в Бердянске.
- Бердянская кирха Христа Спасителя, возведённая в 1901–1903 годах.
- Смотровая площадка с колоннадой в классическом стиле, которая венчает спуск с нагорной части Бердянска.
- Бердянский художественный музей с произведениями Айвазовского, Куинджи, Левитана и многих других выдающихся художников.
- Многочисленные скульптурные композиции и шуточные памятники, установленные на набережной и в центральной части Бердянска: памятник бычку-кормильцу, комару-звонцу, сантехнику Васе, детям лейтенанта Шмидта и т. п.
Рестораны из рейтинга Фокуса
- "Вилла Олива", Запорожье, ул. Победы, 37; Телефон: +38 (0612) 24-30-31; Средний чек: 200–250 грн.
- "Запорізька Січ", Запорожье, о. Хортица, ул. Дом отдыха, 42; Телефоны: +38 (061) 224-79-79, (097) 724-79-79; Средний чек: 300–380 грн.
Лайфхак
С учётом низкого сезона зимой в Бердянске можно подобрать жильё на любой вкус и кошелёк. Но лучше всего — с сауной и хорошим бассейном, которые в идеале должны входить в стоимость проживания. Хотя температура даже в декабре и январе редко бывает ниже нуля, хорошая баня после прогулки у зимнего, часто штормового моря — самое то.