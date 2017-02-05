Зимний Азов. Целебные бердянские грязи и очарование штормового моря

Известному курорту на Азовском побережье есть что предложить гостям города и в зимнюю пору

Санатории и грязелечебницы Бердянска Запорожской области

Как добраться

Прямые поезда из Киева до Бердянска ходят только в летний период, поэтому добираться придётся через Запорожье (купейный билет — от 240 грн). Из Запорожья до Бердянска можно доехать автобусом или маршруткой (стоимость проезда от 100 грн, в дороге — 3,5 часа).

Фактически все варианты маршрута Киев — Бердянск по качеству дороги в настоящее время оставляют желать лучшего. Но, пожалуй, самый удобоваримый — через Полтаву и Новомосковск (М03/Е40 + Е105), несмотря на то, что это и самый длинный путь (800 км).

Поездка в Бердянск для жителей других регионов Украины обычно ассоциируется с жарким солнцем, тёплым морем и горячим песочком — словом, всеми прелестями летнего отдыха. Однако известному курорту на Азовском побережье есть что предложить гостям города и в зимнюю пору.

Курортная зона Бердянска славится не только морскими купаниями, но и своими уникальными климатическими и лечебными свойствами. Особо ценный продукт — местные сульфидно-иловые грязи, состав которых не имеет аналогов в мире, разве что немного схож с лечебными грязями озера Сиваш.

Целебные бердянские грязи полезны при кожных заболеваниях, болезнях печени, суставов. Грязелечебные процедуры положительно влияют на все функции организма: кровообращение, дыхание, обмен веществ, активно способствуют восстановлению костной ткани при переломах и укреплению иммунитета.

Памятник бычку-кормильцу в Бердянске

Проходить профилактические и лечебные процедуры в местных санаториях лучше всего именно зимой, когда они не переполнены курортниками. Во-первых, персонал может уделить каждому отдыхающему достаточно внимания. Во-вторых, зимнее море имеет особое очарование. В-третьих, безвылазно сидеть в санатории вам не придётся. До и после Нового года и Рождества в Бердянск ежегодно съезжаются около 20 000 туристов, для которых в городе стараются организовать как можно больше развлечений. Среди самых популярных — зимняя рыбалка и театрализованные представления на набережной.